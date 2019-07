Mørbanket Fuglsang retter sigtet mod næste store mål

Cykelrytteren Jakob Fuglsang forventer snart at være tilbage på cyklen efter at sit styrt, der tirsdag kostede ham den videre deltagelse i Tour de France.

Fuglsang skal have skannet sin hånd onsdag formiddag, og hvis skanningen ikke viser tegn på brud, håber han at kunne begynde træningen engang i den kommende uge.

»Der er stadig Vuelta a España, italienske endagsløb og VM sidst på sæsonen.

»Der er mit mål at komme til Vueltaen. Vi har tidligere snakket om, at jeg skal køre løbet som forberedelse og for at hjælpe Miguel Ángel López.

»Nu må vi se, hvor længe jeg er ude, og hvordan jeg har det, når jeg er tilbage på cyklen. Men jeg er nok mere motiveret for at komme tilbage og forsøge at vise noget i Vueltaen, siger Fuglsang.

Hans Tour de France sluttede omkring 27 kilometer fra målstregen i Nimes tirsdag eftermiddag, da han styrtede og slog sig voldsomt.

Danskerens hånd hævede kraftigt op, men det viste sig senere, at han er sluppet uden brud.

»Humøret er bedre her 14-16 timer senere. Selvfølgelig var humøret ikke i top i går (tirsdag, red.). Det var ikke det, jeg var kommet efter. Det var noget lort.

»Først tænkte jeg, okay, nu må vise at komme videre, indtil jeg fik øje på hånden. Jeg har aldrig set noget lignende. Jeg var selv overbevist om, at noget var brækket.

»Jeg kunne måske med hiv og sving og med alle holdkammeraternes hjælp være kommet i mål en halv time efter feltet. Men dagen i dag ville have været endnu værre, og tre dage i bjergene ville have været til ingen verdens nytte.

»Det er ærgerligt og bittert, men der er ikke noget at gøre ved det nu, siger Astana-kaptajnen.

Den 34-årige dansker kneb en tåre, da han satte sig ind i ambulancen.

»Det gjorde jeg. Det gør jeg ikke ret tit. Men skuffelsen og smerten var stor nok. Det var ikke til at holde tilbage på det tidspunkt

»Det var en kæmpe skuffelse. Vi var på vej ind i den afsluttende fase og de etaper, som jeg havde forberedt mig ekstra godt på. Der var stadig mulighed for at lave noget i klassementet, siger Jakob Fuglsang.

Da Fuglsangs Tour sluttede, var han placeret på niendepladsen i det samlede regnskab.

ritzau