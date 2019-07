Esbjerg lider alle tiders første danske nederlag i Hviderusland

Landsholdet i 1998, OB i 2007 og FC København i 2010 havde prøvet at spille uafgjort mod hviderussiske modstandere, men at tabe til et hviderussisk hold havde ingen danske hold prøvet før.

Det fik Esbjerg lavet om på i den første kvalifikationskamp til Europa League på udebane Shkakhtyar Soligorsk, der blev nummer to efter BATE Borisov i sidste års hviderussiske liga.

På et frispark i 1. halvleg og et hjørnespark i 2. halvleg vandt Shakhtyor 2-0 over Superligaens bronzevindere.

Et lidt klodset frispark lige på kanten af straffesparksfeltet efter tre minutter blev effektivt straffet af Elis Bakaj.

Hviderusserne i frisparksmuren dukkede sig, og de blåstribede Esbjergspillere hoppede, men den albanske angriber sparkede bolden fladt under forsvarsmuren og ind i det korte hjørne bag Jeppe Højbjerg.

Uden skarphed

Esbjerg fremstod som det bedste hold og misbrugte en gigantisk chance for at udligne sent i 1. halvleg som en lovende optakt til 2. halvleg.

10 minutter efter pausen fik Shakhtyor et hjørnespark, som Elis Bakaj sparkede hårdt indadskruet ind foran mål, hvor den 35-årige forsvarsspiller Pavel Rybak kom foran sin oppasser og pandede bolden i kassen.

Esbjerg var uden skarphed i angrebsspillet, og står nu overfor en vanskelig opgave i returkampen på hjemmebane om en uge.

Historikken kan måske give lidt opmuntring. Danmark (1-0), Brøndby (3-0), OB (4-0) og FC København (3-2) har sørget for danske sejre i alle tidligere hjemmekampe mod hviderussiske hold.

Den samlede vinder af de to opgør skal møde vinderen af to de opgør mellem italienske Torino og ungarske Debrecen.