Træt Antonsen misser ren dansk semifinale i Japan

Badminton. 31-årige Jan Ø. Jørgensen vandt den rent danske kvartfinale over 22-årige Rasmus Gemke ved Japan Open med 11-21, 21-14, 21-13. Endnu et danskeropgør i semifinalen blev dog aflyst, da en træt Anders Antonsen var langt fra at kunne udfordre den sjetteseedede indoneser, Jonatan Christie. Den danske finalist fra Indonesia Open i søndags kom ellers fint fra start og førte 6-2, men derefter lavede en uskarp og frustreret Antonsen for mange fejl, som Christie effektivt udnyttede til en sikker sejr på 15-12, 15-14.

Tennis. Rogers Cup i næste uge blive uden Wimbledonmesteren Novak Djokovic, der har vundet turneringen i Montreal fire gange. Den 32-årige serber er stadig mærket af den rekordlange Wimbledonfinale mod Roger Federer. »Med opbakning fra mit hold har jeg besluttet at give min krop mere tid til at slappe af og restituere, inden jeg vender tilbage til banen«, hedder det fra Djokovoc i en pressemeddelelse fra Tennis Canada. Spanieren Rafael Nadal er forsvarende mester i Rogers Cup og bliver med afbuddet fra Djokovic nu topseedet.

Svømning. 31-årige Jeanette Ottesen sikrede den tredje danske semifinaleplads ved VM i Gwangju, da hun med 26,09 sek. svømmede sig videre i 50 meter butterfly med 9.-bedste tid. Emilie Beckmann svømmede 26,32 sek. og måtte derfor i omsvømning med russeren Arina Surkova, der med 26,13 sek. mod Beckmanns 26,24 sek. snuppede den sidste plads i semifinalen. Brystsvømmeren Tobias Bjerg var 0,2 sek. fra sin personlige rekord i 50 meter fri, hvor 23,06 sek. rakte til en 52.-plads, mens Viktor Bromer ikke stillede op i 100 meter butterfly.

Golf. Thorbjørn Olesen fik en fremragende start på WGC-turneringen St. Jude Invitational, da han med en bogeyfri runde i 66 slag lagde sig på en med en delt 7.-plads. Lucas Bjerregaards 69 slag rækker til en delt 24.-plads blandt de 63 deltagere, der spiller alle fire runder uden cut. Spanieren Jon Rahm har med 62 slag et forspring på 3 slag til fem spillere på den delte 2.-plads. Turneringen i Memphis er uden sidste uges The Openvinder, Shane Lowry, og Tiger Woods.

Fodbold. Malmö FF brugte alle sine fire danskere, da det på udebane i Slovenien blev 2-2 mod Domzale i den første kvalifikationskamp til Europa League. Anders Christiansen spillede hele kampe, Lasse Nielsen blev udskiftet efter 80 minutter og Søren Rieks blev efter 68 minutter erstattet af Jonas Knudsen. Lasse Petry scorede målet for Valur Reykjavik, der havde Patrick Pedersen med i de første 87 minutter af 1-1-kampen hjemme mod bulgarske Ludogorets.

Golf. Nanna Koerstz Madsen og Nicole Broch Larsen brugte begge 74 slag og deler en placering som nummer 76. efter første runde af majorturneringen Evian Championship i Frankrig.

Svømning. Mens de bedste danskere er til VM i Gwangju, er de næstbedste til Summer Nationals i Irland, hvor der er blevet sat en dansk rekord. I 4x100 meter fri slog Kevin Witt Christensen (49,70 sek.), Mathias Rysgaard (49,09 sek.), Markus Krøyer Svendsen (50,41 sek.) og Frederik Rindshøj (50,09 sek.) med 3.19,29 min. den danske rekord, der siden 2013 lidt usædvanligt har tilhørt en juniorkvartet fra EM i Poznan. Rekordtiden havde rakt til en 23.-plads ved det igangværende VM. Også i andre discipliner er det blevet til danske sejre: Mikkel Gadgaard (personlig rekord med 1.49,68 min.) i 200 m fri, Helena Bach Rosendahl (personlig rekord med 2.00,14 min.) i 200 m fri og Mia Steen Duus (4.54,49 min.) i 400 m medley.