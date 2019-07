VM-analyse: I nat skal Pernille Blume og unik danskerduel redde rumpetten på dansk svømning

For Pernille Blume er VM i Gwangju det 17. internationale mesterskabsstævne, og med sine 22 medaljer fra OL, VM og EM er det kildrende pres forud for en stor opgave en velkendt fornemmelse for den 25-årige olympiske mester.

Alexander Aslak Nørgaard er 19 år og VM-debutant.

Men de to svømmere har én ting til fælles, inden de i nat deltager i deres første løb i Sydkorea: De har begge chancen for være den redningskrans, der kan sørge for at dansk svømning holder rumpetten flydende ved VM.

Betingelserne er bare uendeligt forskellige.

Hvor en plads blandt de otte finalister vil være en kæmpemæssig triumf for Alexander Aslak Nørgaard, er det kun endnu en medalje til Pernille Blume, der kan forhindre det dårligste danske VM siden katastrofestævnet i Montreal i 2005, da to 7.-pladser til Louise Ørnstedt var de eneste danske finalepladser.

Pernille Blume står i en usædvanlig situation i sit femte VM, efter hun for to år siden med bronze i 100 meter fri sikrede den eneste danske medalje i Budapest ved et VM med fire danske finalepladser.

Efter en kaotisk optakt til VM med hjerteoperation, en brækket finger og utidig afsked med sin daglige træner har Pernille Blume i samråd med svømmeunionens sportslige ledelse besluttet kun at skulle svømme 50 meter fri i Gwangju.

Pernille Blumes manglende deltagelse i holdkapperne har kostet danske OL-kvalifikationer i både kvindernes 4x100 meter fri og mixedholdet i 4x100 meter medley, og det skal blive spændende at se, om hun også sidder over i søndagens 4x100 meter medley, hvor Danmark har så imponerende meritter.

Spændende bliver det også, når Danmark i nat for første gang nogen sinde har to svømmere med i et VM-løb i 1.500 meter fri.

Sigma-klubkammeraterne Alexander Aslak Nørgaard og Anton Ørskov Ipsen udkæmpede i april en i dansk svømning hidtil uset duel ved Danish Open i Taastrup, hvor begge med henholdsvis 14.55,56 min. og 14.57,15 min. var under både Mads Glæsner danske rekord og VM-kvalifikationskravet.’

Anton Ørskov Ipsen kvalificerede sig desuden i 400 og 800 meter fri og forbedrede i sidstnævnte løb tidligere på ugen atter dansk rekord, hvilket rakte til en 9.-plads ved VM, så hans gode form er allerede dokumenteret forud for endnu en duel med sin unge klubkammerat, der endda er i samme indledende heat i nattens VM-stævne.

»Anton siger selv, at han har været bedst forberedt på 800-meteren, men som træner tror jeg mere på hans 1.500 meter«, fortæller Sigmas svenske træner, Jonas Lundström, fra Gwangju.

Begge har niveau til VM-finalen

Kan de to Sigmasvømmere gentage deres tider fra Danish Open, burde det historisk set række til to danske pladser i VM-finalen. Ved samtlige tidligere VM-stævner har 14.57,82 min. været den hurtigste 8.-plads i 1.500 meter fri, men selv om Jonas Lundström vurderer, at Alexander Aslak Nørgaard rent fysisk burde kunne svømme endnu hurtigere, så er det slet ikke hans primære mål ved VM.

»Alexander har haft et godt træningsforløb og er i konstant udvikling, men han er med for at lære. Den store udfordring bliver at mærke, hvor stor forskel der er på et Danish Open i Taastrup og et VM-stævne, hvor der har været vist meget imponerende niveau i både 400 og 800 meter fri«, påpeger Jonas Lundström.

Alexander Aslak Nørgaard vandt sidste år sølv ved de europæiske juniormesterskaber, deltog et halvt år før uden den store succes ved de europæiske kortbanemesterskaber i København, og har med sin danske rekord i april skabt et gennembrud, der kan forstærkes af endnu et godt resultat i Gwangju.

Det ville kunne derfor ende med at være den gode historie, som står tilbage efter et VM, der hidtil har været meget fattig på opmuntringer.