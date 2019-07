Den danske kicker i NFL's Hall of Fame bliver amerikaner

Direkte sport i tv Lørdag TV 2 13.20 Cykling: Tour de France, 20. etape TV 2 Sport 06.00 Badminton: Japan Open, semifinaler 13.00 Svømning: VM, finaler 16.55 BMX: VM 03.00 Svømning: VM, indledende 04.30 Badminton: Japan Open, finaler TV3+ 14.30 Formel 1: Tysklands GP, kval. TV3 Sport 08.10 Standardvogne: V8 11.55 Formel 1: Tysklands GP, træning 13.50 Motorsport: Super Cup, kval. 14.45 Fodbold: Fremad Amager-Vejle 17.30 Fodbold: AC Horsens-FC København 20.00 Dart: World Matchplay TV3 Max 13.30 Tennis: Hamburg European Open (m) 18.00 Fodbold: Ajax-PSV Eindhoven Eurosport 1 13.25 Cykling: Tour de France 22.00 Motorsport: Blancpain GT Eurosport 2 09.55 Billard: Snooker, Riga Masters 17.50 Speedway: EM-afdeling 04.15 Motorsport: Endurance, VM-afdeling Vis mere

Amerikansk fodbold. Efter at have boet i USA siden 1977 er den tidligere kicker Morten Andersen fra Struer blevet amerikansk statsborger. Morten Andersen blev i 2017 optaget i NFL’s Hall of Fame. »Jeg er meget beæret over at blive borger i det bedste land i verden, jeg er meget stolt over at være amerikaner«, skriver 58-årige Morten Andersen på Twitter.

Honored to become a citizen of the greatest country on earth today, very proud to be an American. pic.twitter.com/CCjMtLgMVl — Morten Andersen (@GreatDane2544) July 26, 2019

Fodbold. De danske brødre Alexander og Chrstoffer Reedtz har købt verdens ældste fodboldklub, Notts County, der spiller i den femtebedste række. Brødrene ejer analysefirmaet Football Radar, der har hovedsæde i London og kontorer i Liverpool og bulgarske Plovdiv. »Lige siden vi stiftede firmaet for ti år siden, har det været vores mål at eje en professionel fodboldklub, og vi er begejstrede over, at dagen er kommet, hvor vi har indfriet den ambition«, siger brødrene på Nottinghhamklubbens hjemmeside.

Badminton. Jan Ø. Jørgensen led et klart nederlag i semifinalen af Japan Open i den kommende olympiske hal i Tokyo. Den 6.-seedede indoneser, Jonatan Christie, vandt 21-14, 21-14 efter to sæt, hvor han kom foran henholdsvis 5-0 og 4-0. Det var anden gang i år, at Christie besejrede Jan Ø. Jørgensen, der havde vundet de første to indbyrdes opgør. I kvartfinalen havde Jonatan Christie også besejret en dansker, Anders Antonsen.

Fodbold. Diego Costa scorede 4 mål og blev vist ud, da Atlético Madrid i en træningskamp besejrede Real Madrid med 7-3 efter at have ført 5-0 ved pausen.

Golf. Thorbjørn Olesen og Lucas Bjerregaard rykkede tilbage i stillingen ved WGC-turneringen St. Jude Invitational i Memphis. Efter runder i 66 og 71 slag er Thorbjørn Olesen på en delt 18.-plads, mens Lucas Bjerregaard har brugt 69 og 74 slag og er numer 52 blandt de 63 deltagere, hvoraf englænderen Matthew Fitzpatrick i 9 slag under par er 2 slag foran de næstbedste.