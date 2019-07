Runden rundt: 'Guld-Glen' er nu i form til at drille Ståle Solbakken igen

FC København og FC Midtjylland har vist styrke uden at imponere vildt, og SønderjyskE har lagt flot op til storkamp på lørdag. AaB er under stort pres i aften, når en sejr over Silkeborg er et krav hos aalborgenserne.

Ståle Solbakken og Glen Riddersholm har i perioder som trænerkolleger haft et forhold, som vi vel kan kalde lidt anstrengt. Især i perioden, mens sidstnævnte var chef i FC Midtjylland og sluttede brat som ’Guld-Glen’, da midtjyderne i 2015 vandt mesterskabet for første gang. De to og deres klubber har drillet og sendt små giftpile mod hinanden, og det er ikke altid, at Solbakken og Riddersholm kigger lige på hinanden, når de siger tak for kampen. Men professionel fodbold er en del af underholdningsbranchen, og det har tit været sjovt og interessant at se og høre dem optræde sammen eller på afstand via medierne. To ambitiøse mænd med talegaverne i orden, den ene lidt nemmere at forstå end den anden, når der snakkes hurtigt.