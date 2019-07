Dansker laver trecifret millionskifte tilbage til Premier League

FAKTA Direkte sport i tv TV3 Sport 19.00 Fodbold: AaB-Silkeborg 22.30 Tennis: Citi Open (m)

Fodbold. 23-årige Philip Billing har fundet sig en ny klub og den langlemmede danske midtbanemand bliver i England. Billing, der i sidste sæson rykkede ud af Premier League med Huddersfield, har underskrevet en længerevarende kontrakt med ukendt slutdato med Bournemouth.»Det var nemt at tage beslutningen om at blive en del af en trup, der er så fuld af talent og landsholdsspillere samt af få mulighed for at arbejde med en manager af Eddie Howes kaliber«, siger Billing, der i foråret for første gang kom med i A-landsholdstruppen, men endnu har sin debut til gode. BBC rapporterer, at transfersummen lyder på 15 millioner britiske pund, ca. 124 millioner kroner.

Fodbold. FC København har fundet afløseren for den langtidsskadede Nicolai Boilesen. Mandag meddeler den danske mesterklub, at venstrebacken Bryan Oviedo returnerer til den danske hovedstad på en treårig kontrakt, efter at Oviedo er blevet fristillet i Sunderland. Costaricaneren repræsenterede også FCK i perioden 2010-2012. I løbet af den periode spillede han for FC Nordsjælland i en halv sæson på en lejeaftale. FCK solgte Oviedo i 2012 til Premier League-klubben Everton for et beløb, der angiveligt var højere end 30 millioner kroner.

Foto: Jamie Squire/Ritzau Scanpix Dalilah Muhammad hev forståeligt nok lidt efter vejret, da hun havde slettet en 16 år gammel verdensrekord i 400 meter hækkeløb.

Dalilah Muhammad hev forståeligt nok lidt efter vejret, da hun havde slettet en 16 år gammel verdensrekord i 400 meter hækkeløb. Foto: Jamie Squire/Ritzau Scanpix

Atletik. Den olympiske mester Dalilah Muhammad har sat verdensrekord i 400 meter hækkeløb for kvinder, da hun brugte 52.20 sekunder ved de amerikanske atletikmesterskaber i Des Moines i delstaten Iowa. Det skete natten til mandag dansk tid. Den tidligere rekord lød på 52.34 sekunder og blev sat i 2003 af russeren Yuliya Pechonkina. Den nye verdensrekordindehaver mener, at et stærkt felt pressede hende til at levere fantomtiden. Med en aktuel bred verdenselite – heriblandt flere andre amerikanere og danske Sara Slott Petersen – i disciplinen forventer hun ikke, at verdensrekorden igen får lov til at stå i 16 år. »Det her er kun begyndelsen. Når der er så stærkt et felt, bliver rekorder sat. Vi var mange, der kæmpede for at komme i top-3 (ved det amerikanske mesterskab, red.). Vi skubber hinanden mentalt og fysisk ude på banen«, siger hun ifølge AFP. Sara Slott Petersens nordiske rekord er 53.55 sek., der blev noteret under OL 2016 i Rio de Janeiro.

Ishockey. Den 25-årige russiske målmand Andrei Vasilevskiy har forlænget sin kontrakt med Tampa Bay og scorer i de kommende 8 sæsoner dermed lønchecks på i alt 510 millioner kroner. Andrei Vasilevskiy blev i juni kåret som sidste sæsons bedste målmand i NHL.

Fodbold. To franske veteraners karrierer går hver sin vej. 38-årige Patrice Evra, der senest var ansat i West Ham, indstiller aktiviteterne, mens den 36-årige Franck Ribery måske bliver i den tyske Bundesliga. Her forlod han Bayern München i maj efter 12 års ansættelse, og ifølge avisen Bild er Frankfurt lune på at få den erfarne offensivspiller indlemmet i truppen.