Indersiden: FCK har mere fokus på Røde Stjerne og 200 millioner kroner end på SønderjyskE

200 millioner kroner. Det er en gylden præmie i den størrelsesorden, Ståle Solbakkens og hans FCK-spillere jagter nu. Belønningen for at spille med i gruppespillet i Champions League, verdens største klubturnering i fodbold. FC København vil have opfyldt den sportslige og økonomiske målsætning for sæsonen, hvis det ender med kampe i Europa League-gruppespillet. Men Champions League-deltagelse lægger mindst 100 millioner oveni. Derfor er det sæsonens vigtigste fire opgør, københavnerne skal spille i Europa i løbet af de næste uger. To opgør mod serberne fra Røde Stjerne Beograd og yderligere to kvalifikationskampe enten for at komme ind i CL eller i EL.