Fodbolddirektør Carsten V. Jensen: »Vi klarer ikke Brøndbys langsigtede udfordringer med en transfer eller to«

Ifølge Carsten V. Jensen skal Brøndby i den modsatte retning af, hvad man har gjort de seneste sæsoner. Og klubben er ifølge ham ikke desperate for at sælge, selv om man i kvartalsregnskabet har en forvetning om at få 17 mio. kr. ind.

Søndag emmede det af fodbold i Brøndby. Tusindvis af unge piger og drenge samt deres trænere fyldte græsmarkerne op helt ud til bane 30 i de yderste kanter af Brøndbys træningsanlæg for at afvikle finaledagen af Brøndby Cup. Bag Sydsiden kunne man en lille time før kamp løbe ind i Kim Vilfort, der ligesom alle andre blå-gule stadigvæk kunne glæde sig over torsdagens sejr over Lechia Gdansk i Europa League-kvalifikationen.