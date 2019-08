FC Midtjylland skal også vise klasse på den europæiske scene

FOR ABONNENTER

De snakker stadig om 1-0-sejren over Southampton og 2-1-sejren over Manchester United i det midtjyske. I 2015/16-sæsonen, hvor FCM spillede 14 europæiske kampe, blev Morten ’Duncan’ matchvinder mod Southampton på en aften, da døren til gruppespillet blev åbnet. Pione Sisto og Paul Onuachu sørgede for målene mod United, der vandt 5-1 på Old Trafford, hvor FCM’s europæiske rundtur sluttede i 1/16-finalen.