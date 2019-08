Tre pointer fra Superligaen: Jens Stage er savnet i AGF, OB-spiller kan være på vej væk og klubberne er selv skyld i skævvridning

FOR ABONNENTER

AGF fik mange millioner for Jens Stage, der spiller hver gang for FC København i Superligaen og i Europa. Til gengæld har aarhusianerne kun indkasseret et enkelt point i de fire første spillerunder. Og sportschefen Peter Christiansen, der er blevet rost for at have tjent gode penge til klubben i sommerens transfervindue, er nu under pres for at skaffe AGF et par klassespillere, der kan forstærke holdet.