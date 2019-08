Bendtner får løbepas, gigtplaget Breschel stopper, formel 1-kører degraderet og ny FCK-rolle til Kvist

Direkte sport i tv TV 2 Sport 17.00 Tennis: Western & Southern Op. (k) TV3 Sport 19.00 Fodbold: SønderjyskE-AGF 01.00 Tennis: Western & Southern Op. (m) TV3 Max 20.45 Fodbold: Cottbus-Bayern M. Eurosport 1 15.00 Cykling: BinckBank Tour 21.30 Cykling: Tour of Utah

Fodbold. Nicklas Bendtner er formentlig snart historie i Rosenborg, der ifølge avisen VG har modtaget og accepteret flere bud på ham. Det siger Rosenborgs sportslige leder, Stig Inge Bjørnebye. »Vi arbejder på et klubskifte. Han vurderer nu nogle konkrete muligheder, og det bruger han lidt tid på. Vi har haft en tæt dialog med ham - senest i dag. Vi arbejder på at finde en løsning«, siger Bjørnebye. Bendtners kontrakt udløber ved årsskiftet, og danskeren har ikke spillet i tre en halv måned.

Håndbold. Frederikshavn og Herning bliver de to danske værtsbyer ved EM i kvindehåndbold i 2020. Det oplyser Dansk Håndbold Forbund. De øvrige EM-kampe afvikles i Norge.

Cykling. TV2 Sport erfarede mandag, at danske Matti Breschel (EF Education First) stopper karrieren efter denne sæson. Matti Breschel bekræftede senere oplysningen overfor B.T. 34-årige Breschel fik tidligere på året konstateret psoriasisgigt, og sygdommen har været stærkt medvirkede til, at han siger stop. »Beslutningen har været undervejs noget tid. Så fik jeg den dér gigtsygdom i februar og har kæmpet meget med den. Det har gjort beslutningen om at stoppe noget nemmere«, siger Matti Breschel til B.T.

Cykling. Den rutinerede Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida), der har kørt top-10 i både Giro og Vuelta, går glip af årets spanske rundtur. Vuelta a España. På en træningstur søndag brækkede højre arm, højre ben og seks ribben i en møde med en bilist.

Motorsport. Red Bull har med øjeblikkelig virkning sendt Pierre Gasly ned på ’2. holdet’ Toro Rosso, mens Alexander Albon rykker den anden vej og dermed bliver forfremmet til topholdet som partner for Max Verstappen. Det skriver formula1.com. Gasly har skuffet stort i første halvdel af sæsonen hos Red Bull, hvor Verstappen ved flere lejligheder har kørt med om sejren, mens franskmanden med det samme materiale til rådighed har kæmpet for en plads i top 10. Albon har derimod imponeret i sin debutsæson i formel 1 og får nu chancen blandt de allerbedste. Næste grandprix efter sommerferien er i Belgien 1-. september.

Cykling. Irske Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) var først over målstregen på 1. etape af det belgisk-hollandske WorldTour-løb BinckBank Tour. Bennett henviste i massespurten efter 167 km fra Beveren til Hulst Edward Theuns (Trek) og Mike Teunissen (Jumbo-Visma) til de sekundære placeringer og hentede sæsons 9. sejr og karrierens 38. Lars Bak (Dimension Data) er i kraft af bonussekunder, han kørte ind undervejs, nummer 3 i klassementet.





Fodbold. FC København-ikonet William Kvist indtræder efter dagens ekstraordinære generalforsamling i Parken Sport & Entertainments bestyrelse. »Williams styrker er naturligt på det sportslige område, men han har også et godt forretningshoved og har allerede sat sig grundigt ind i tingene, og han vil også kunne supplere os andre på andre områder end fodbolddelen. Samtidig bringer han en positiv diversitet ind i kraft af sin alder og baggrund, som kan give os nye vinkler og input i arbejdet«, siger bestyrelsesformand Bo Rygaard til FCK’s hjememside. Også Hans Jacob Carstensen er ny i bestyrelsen.





Idrætspolitik. To amerikanske guldvindere ved de panamerikanske lege i Lima, Peru, har i forbindelse med sejrsceremonien protesteret mod hjemlandets præsident Donald Trump. Hammerkasteren Gwen Berry kopierede Tommie Smith og John Carlos’ protest fra OL i 1968, da sprinterne på sejrspodiet bøjede hovedet og løftede deres ene arm iført en sort handske. Berry havde dog ikke en handske på. Også fægteren Race Imboden valgte at protestere mod »racisme, våbenkontrol, mishandling af indvandrere og en præsident, der spreder had«, som han skrev på twitter. Imboden knælede derfor, da den amerikanske nationalmelodi blev spillet. Det er muligt, den amerikanske olympiske komité vil straffe atleterne for deres protester, da betingelserne for deres deltagelse i blandt andet de panamerikanske mesterskaber blandt andet er, at de afstår fra demonstrationer af politisk natur.

Foto: Jose Sotomayor - Lima 2019/Ritzau Scanpix Nick Itkin og Gerek Meinhardt stod op under sejrsceremonien efter det amerikanske holds sejr i kårdekonkurrencen, knælede Race Imboden.

U.S. hammer thrower Gwen Berry raises her fist at the end of the national anthem at the Pan Am Games today. (h/t @sergeta) pic.twitter.com/gnBCEEDN1m — Nick Zaccardi (@nzaccardi) August 11, 2019

Fodbold. Den hollandske klub AZ Alkmaar, der er blevet hjemløs efter at taget på den ene tribune på deres stadion styrtede sammen lørdag, vil i den kommende tid afvikle hjemmekampe i Den Haag på ligakonkurrentem ADO’s Kyocera Stadion. Det skriver avisen De Telegraaf.