Europæiske kampe gør ondt på alle andre end FCK, men Brøndby og FCM rejste sig med fine mål og udesejre

Europæiske kampe burde være en gave for enhver Superliga-klub. Der kan være store penge at tjene, der er prestige i det, sponsorerne og fansene ønsker det. Spillerne får udfordringer, som ikke er hverdagskost, og både de, staben omkring truppen og klubben kan høste vigtig erfaring. Sejre i Europa er ofte gode succesoplevelser. Det er også en gave for FC København at spille europæisk hvert år. Men for de andre klubber er det anderledes. For dem har det vel mest været en belastning og en skuffende oplevelse, når vi ser på resultaterne, og kampene har kostet kræfter og superligapoint for Brøndby og Esbjerg.