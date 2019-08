Straffesparkspletten ser fin ud i Randers, hvor Ståle Solbakkens FCK-hold får en god bane at spille på

FOR ABONNENTER

Ståle Solbakken hader plastikbaner. Det ved vi godt. Han har underholdt med det ofte. Spørg bare ude hos FC Nordsjælland i Farum. Men FC København kunne vel egentlig godt bare lige en tirsdag aften her midt i august have brugt en kunstgræsbane i Parken. En mere plan og ordentlig bane end den, der blev spillet på mod Røde Stjerne. En bane med en straffesparksplet, der forsvandt, og et område, hvor bolden skulle placeres, som forvandlede sig til en lille mudderpøl, som mange skytter gled på. På kunstgræs kunne FCK’erne have spillet hurtigere 11 mod 10 og måske vundet og bragt sig nærmere Champions League-deltagelse, inden det hele skulle afgøres fra 11 meter, hvorfra næsten halvdelen af sparkene ikke gav udbytte.