Robert Skov taber, dansk VM-føring, dansk rekord og danske mål i Holland og USA

Triatlon. Rasmus Henning mistede sin danske rekord på Ironman-distancen, da 24-årige Mathias Lyngsø Pedersen i Kalmar blev nummer tre på den efterhånden klassiske distance på 7 timer 52.31 minutter. Det er 7 sekunder hurtigere end den dobbelte OL-deltagers nu tidligere rekord.

Tennis. Søndagens finale i Cincinnati bliver et opgør mellem russeren Daniil Medvedev og belgieren David Goffin. 23-årige Medvedev besejrede i semifinalen verdensetteren Novak Djokovic 3-6, 6-3, 6-3. »Jeg ved ikke, hvordan jeg fik det vendt. Jeg var meget træt efter første sæt og tænkte, at jeg måske ikke var i stand til at holde dampen oppe. Det er en fantastisk følelse at vinde og slå verdens nummer et. Det viser, at jeg fortjener at være i finalen«, siger Medvedev til AFP.

Fodbold. Med to mål indenfor tre minutter, det andet på et gevaldigt målmandsdrop, fik Thomas Enevoldsen en fornem debut for Sacramento Republic i den næstbedste amerikanske række, USL Championship. Enevoldsen scorede til 2-0 og 3-0, da Sacramento Republic vandt 4-0 over Colorado Springs. I samme række scorede Magnus Rasmussen sit niende sæsonmål for Louisville City FC, der vandt 2-1 på udebane over Charleston Battery, efter den tidligere Frem-spiller havde udlignet på straffespark.

Speedway. Leon Madsen var efter et styrt tvivlsom til det svenske grandprix i Målilla, men danskeren bragte sig ikke desto minde alene i spidsen for VM-stillingen, da han blev nummer to og scorede 14 point. Dermed er han 6 point foran polakken Bartosz Zmarzlik. »Jeg er ovenud lykkelig. Jeg ved godt, der er rigtig lang vej endnu. Jeg ved ikke, hvem der er favorit nu. Der er lang vej og mange point at kæmpe om endnu, men det er klart, at det er sjovere at føre med seks point end at ligge bagefter«, siger Leon Madsen til Ritzau.

Speedway. Mikkel Michelsen scorede 9 point, da han nåede semifinalen ved det svenske grandprix i Målilla, der var hans første VM-løb siden 2015. »Jeg lavede måske lidt for mange små fejl ude på banen, og dem skal jeg lære af, inden vi kører i Vojens. Jeg skulle nok have været lidt mere tålmodig ude på banen. Jeg vil ikke kalde dem nybegynderfejl, men jeg skulle nok have slået koldt vand i blodet og ikke satset så meget i starten. Jeg sluttede meget bedre af, og jeg føler, at jeg kørte godt i mine tre sidste indledende heats og i semifinalen«, siger Mikkel Michelsen til Ritzau. Mikkel Michelsen har som tredjereserve fået plads i feltet i Vogens 7. september.