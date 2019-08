Cykellegende er død, oprykker vinder for fjerde gang og Liverpools målmand bliver skadet af tilskuer

Direkte sport i tv Fredag 16. august TV 2 Sport 13.50 Orienteringsløb: VM (k) 16.20 Orienteringsløb: VM (m) 18.30+1.00 Tennis: Western&Southern (k) 21.00 Fodbold: Athletic Bilbao-Barcelona TV3 Sport 10.30 Dart: World Series 20.00 Fodbold: FC Nordsjælland-OB 22.30 Tennis: Western & Southern (m) TV3 Max 19.00 Speedway: GP Skandinavien, kval. 20.30 Fodbold: Bayern M.-Hertha Berlin CANAL 9 18.00 Fodbold: Randers-FC København Eurosport 1 15.00 Cykling: BinckBank Tour 17.00 Cykling: Arctic Race of Norway 21.30 Cykling: Tour of Utah Eurosport 2 21.00 Golf: BMW Championship

Cykling. Den italienske legende Felice Gimondi er død af et hjerteanfald under en svømmetur i havet, 76 år gammel. Gimondi vandt som en af syv ryttere nogen sinde alle de tre store etapeløb, Tour de France (1965), Giro d’Italia (1967, 1969 og 1976) og Vuelta a Espana (1968) i en fantastisk karriere, hvor han også blev verdensmester i 1973 og vandt Paris-Roubaix i 1966 og Milan-Sanremo i 1974.

Fodbold. Oprykkeren Kolding IF fortsætter den imponerende sejrsrække i 1. division. Med 2-1 på udebane over HB Køge har Kolding IF de maksimale 12 point efter de første fire kampe. Jeppe Hansen og Morten Hansen scorede Koldings mål i første halvleg. Viborg er ligeledes ubesejret på andenpladsen med 10 point og uden scoringer imod, efter en 2-0-udesejr over Skive på mål af Emil Scheel og Frederik Brandhof. Nykøbing Falster har ligeledes 10 point efter aftenens 3-2-sejr ude mod Fremad Amager, der udlignede to gange, men Mikkel Dahl blev matchvinder efter 55 minutter.

Fodbold. Asger Sørensen scorede sit første mål i tre år og det første for FC Nürnberg i 2. Bundesliga, da forsvarsspilleren udlignede til 2-2, efter hjemmeholdet Sandhausen havde været foran 2-0. Sandhausen vandt dog alligevel med Philip Türpitz som matchvinder i 89. minut. I samme række vandt Hamburger SV 1-0 over Bochum og har dermed 7 point efter de første tre kampe.

Golf. Med en birdie på sit sidste hul - og tre andre birdies - holdt Joachim B. Hansen sig fremme i toppen efter anden runde af Czech Masters. Efter runder i 66 og 70 ikke blot klarede Joachim B. Hansen cuttet for tredje i sine seneste ni turneringer, han er også i 8 slag under par på en delt 7.-plads, 4 slag efeter den førende italiener, Edoardo Molinari. Også Thomas Bjørn og Jeff Winther er i 3 slag under par videre til finalerunderne, mens Søren Kjeldsen og Lasse Jensen missede cuttet med 2 slag.

Svømning. Jeanette Ottesen leverer særdeles stabile resultater i sine World Cup-stævner. Dagens tredjeplads i 50 meter butterfly i Singapore blev sikret med 25,92 sek., der stort set ikke afviger fra hendes tider i Tokyo (25,97 sek.) og Jinan (25,86 sek.), hvor hun blev nummer henholdsvis 2 og 3.

Tennis. 16-årige Clara Tauson har spillet sin sidste juniorturnering, og vil i stedet udelukkende koncentrere sig om at etablere sig som seniorspiller. »Jeg er fuldt ud klar over, at jeg i store træk skal starte forfra. Jeg har et godt udgangspunkt, men der er en hel del, der skal bygges på. International seniortennis er meget anderledes end international juniortennis, som jeg primært har spillet de seneste tre år. Intensiteten og det fysiske og mentale aspekt er på et langt højere niveau og derfor også endnu mere krævende«, siger Clara Tauson i en pressemeddelelse. Clara Tauson har allerede spillet et par seniorturneringer, og de oplevelser har inspireret hende til at ville prøve kræfter med den udfordring.

Fodbold. Elias Sørensen rykker en række ned, efter den 19-årige angriber for anden gang er blevet udlejet af Newcastle. Efter et ophold hos Blackpool i foråret skal den tidligere HB Køge-spiller den kommende sæson spille for Carlisle United i League Two.

Fodbold. Liverpool må muligvis sende tredjemålmand Andy Lonergan i kamp lørdag mod Southampton. Reserven Adrian, der vikarierer mellem stængerne for den skadede Alisson, døjer nemlig med ankelproblemer. Adrian blev ifølge manager Jürgen Klopp småskadet på bizar facon, da Liverpool-spillerne fejrede Super Cup-sejren mod Chelsea efter Adrians afgørende redning i straffesparkskonkurrencen. En baneløber forsøgte at snige sig ind i gruppen af jublende spillere på stadion i Istanbul, men det gik galt. »En supporter hoppede over noget, gled og kom til at sparke Adrian i den ene ankel. Den er hævet, nu må vi se«, siger Klopp ifølge BBC og tilføjer: »Det er vanvittigt. Vi elsker vores fans, uden tvivl, men den slags må de gerne holde op med«. Hvis reserven for reserven, Andy Lonergan, kommer på banen, bliver han den ældste engelske debutant i Premier League i dette århundrede - 35 år og 302 dage gammel.

Did anyone see this slide tackle by some idiot after the shoot out... what the heck man!! #LFC #SuperCup pic.twitter.com/hJrGpiguMd — Reaaz Ahmed (@ReaazAhmed) August 16, 2019





Fodbold. Brøndby og Fortuna Hjørring fik tildelt modstandere af vidt forskellig styrke, da der fredag blev trukket lod til 1/16-finalerne i kvindernes Champions League. Her skal Brøndby i et mestermøde op mod det svenske mesterhold fra Piteå, mens Fortunas danske vicemestre skal møde Vllaznia fra Albanien. Mens Albanien er nummer 39 på koefficientranglisten, er Danmark nummer 6 og Sverige nummer 4.

Fodbold. Nadia Nadim og Katrine Veje er tilbage i landsholdstruppen til de kommende kampe i EM-kvalifikationen mod Malta og Israel. Hele 11 spillere i truppen spiller for klubber i udlandet.

