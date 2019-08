FCK skal til Letland, iltre Kyrgios rammer et nyt lavpunkt og Messi misser sæsonstarten

FOR ABONNENTER

Fodbold. I kampen om at nå gruppespillet i Europa League skal FC København møde Riga FC, der sidste år for første gang vandt mesterskabet i Letland. Riga FC avancerede ved på kunstgræs i Helsinki at spille 2-2 mod det finske mesterhold, HJK. Efter 1-1 hjemme gik Riga FC videre på reglen om udebanemål, da Roman Debelko i det 80. minut med sit tredje (!) mål i kampen gjorde det til 2-2. Ukraineren scorede selvmål og begge Rigas mål. Dermed har Riga reelt spillet uafgjort i samtlige sine fire europæiske opgør. Sidste sæson blev det i Europa League 1-0 og 0-1 mod CSKA Sofia, der vandt den følgende straffesparkskonkurrence. I år blev det i kvalifikationen til Champions League to gange 0-0 mod irske Dundalk, der vandt på straffespark, og i Europa League gik Riga derefter videre ved at vinde 2-1 hjemme mod polske Piast Gliwice efter at have tabt 3-2 ude.