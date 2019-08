FC Midtjyllands træner giver op og overlader jobbet til assistenten

Cheftrænerjobbet i FC Midftjylland blev for stort for Kenneth Andersen.

Dagen efter den skuffende 1-1-kamp mod Hobro på MCH Arena meddeler FCM nu, at Andersen stopper, og at Brian Priske bliver cheftræner indtil videre. Brian Priske har været sidestillet assisterende træner med klublegenden Kristian Bach Bak, der fortsætter i den funktion.

Klubmanden Kenneth Andersen blev i oktober til overraskelse for mange forfremmet fra jobbet som træner for U19-holdet til cheftræner. Han afløste mestertræner Jess Thorup, der tog imod et tilbud om at blive træner i belgiske Gent, hvor han er nu.

Det er Kenneth Andersen, der selv har bedt om at træde tilbage og vende tilbage til det, han har været så god til i FCM. Han er blevet betegnet som en af Danmarks bedste ungdomstrænere. Han har vundet fem danske U19-mesterskaber Men Kenneth Andersen har ikke følt sig komfortabel og til rette i det ansvarstunge chefjob i den midtjyske storklub med de store ambitioner, armbevægelser og drømme. Og det har han reageret på nu.

Han har lavet flotte resultater i Superligaen med FCM og været med til at vinde pokalturneringen for første gang i klubbens klubbens historie. Men udfordringerne og presset har tynget, og det var en stor skuffelse, at midtjyderne kunne gå ned og blive nedlagt med 7-3 af Rangers FC i kvalifikationsturneringen til Europa League.

Den 42-årige tidligere landsholdsspiller Brian Priske har i FCM haft en vigtig og betydende rolle i trænerteamet. Han havde en fin spillerkarriere med masser af superligakampe for AC Horsens, AaB, Vejle og FC Midtjylland. Priske har spillet for belgiske Genk, Portsmouth, Club Brugge og IK Start i Norge og var på banen i 24 A-landskampe.

Brian Priske debuterer som FCM-cheftræner i Haderslev på søndag, når FCM møder SønderjyskE.