FCM mærket af europæisk nedtur på en søndag, da plaffeministeren ramte plet

FC Midtjyllands samlede 7-3-nederlag til Rangers FC i den kortvarige periode, da midtjyderne fik lov at spille europæisk, har gjort ondt, fysisk og på selvtilliden, og har påvirket spillerne og folkene omkring holdet en hel del. Det er den konklusion, vi må drage efter at have set et FCM-hold i en forfatning, man næsten ikke mindes at have oplevet før, i 1-1-kampen mod Hobro. Det var mere held end forstand, at midtjyderne fik hevet ét point land i en kamp, hvor fansenes pibekoncert fulgte spillerne på vejen ud til pausen og formentlig en kraftig opsang fra cheftræner Kenneth Andersen.