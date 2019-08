FCK's Jonas Wind er langtidsskadet, Jakob Fuglsang forlænger med Astana og David Beckham i giftproblemer

Fodbold. Uheldene fortsætter med at vælte ned over de danske mestre fra FC København. Ikke så snart var Dame N’Doye meldt ude med en skade før Jonas Wind blev ramt af et uheld under træningen tirsdag. Angriberen vred rundt og er formentlig ude af spillet resten af efteråret, skriver FCK på sin hjemmeside.

»Vi har skannet Jonas efter hans uheld til træning, og vi har desværre konstateret en skade, der vil holde ham fra banen resten af efteråret alt afhængigt af, hvor hurtigt hans rehabilitering og genoptræning forløber«, siger cheflæge Morten Boesen til fck.dk.

Direkte sport i tv DR 1 13.10 Cykling: PostNord Danmark Rundt TV 2 Sport 09.00/15.00 Badminton: VM TV3+ 21.00 Fodbold: Din. Zagreb-Rosenborg TV3 Sport 18.30 Fodbold: Viborg-Fredericia 21.00 Fodbold: Young Boys-Røde Stjerne TV3 Max 19.30 Håndbold: Flensburg-H. - Kiel (m) Eurosport 1 17.00/23.00 Tennis: US Open, kval. Eurosport 2 09.30/12.55 Klatring: VM



Vis mere

Foto: Pool/Ritzau Scanpix Jakob Fuglsang bliver hos Astana.

Jakob Fuglsang bliver hos Astana. Foto: Pool/Ritzau Scanpix

Cykling. Spekulationerne om Jakob Fuglsangs fremtid kan nu forstumme. Den danske stjernerytter har forlænget sin kontrakt med Astana for yderligere to år, siger han til B.T. »Forhåbentlig har jeg et par gode år foran mig, og det ville være synd måske at spilde dem ved at skifte hold på nuværende tidspunkt. Og så kan man jo sige, at jeg har haft min bedste sæson nogensinde hos Astana med det setup, som der nu er. Jeg tror på, at det i hvert fald kan fortsætte sådan, og jeg ved, at holdet fortsætter med at arbejde på at forbedre sig. Så det er endt med at blive det, der var den rigtige beslutning,« siger Jakob Fuglsang til B.T. Fuglsangs nye kontrakt med Astana løber til og med 2021.

Fodbold. David Beckham er stødt på alvorlige problemer inden den amerikanske klub Inter Miami, han står i spidsen for, efter planen bliver lukket ind i den nordamerikanske liga, MLS næste år. Det sted, hvor klubbens nye stadion skulle bygges, har efter undersøgelser nemlig vist sig at rumme store mængder forurenet jord. Blandt andet indeholder jorden, hvor stadion skulle bygges i sammenhæng med et indkøbscenter, hotel og en offentlig park, dobbelt så meget arsenik som tilladt. Også indholdet af blandt andet bly overskrider det tilladte indhold. Det har hele tiden været planen, at Inter Miami i første omgang skulle spille på et stadion i Fort Lauderdale med plads til 18.000 tilskuere, og byggeriet af det nye stadion til ca. 6 milliarder kroner er nu udsat indtil der foreligger en plan for rensning af jorden.

Håndbold. Efter næsten et år på sidelinjen er Mia Rej tilbane på banen for København, og hun var med til at sikre klubben en pokalsejr på 30-20 over Roskilde. Dermed er hovedstadsklubben klar til kvartfinalen. Mia Rej, der scorede et enkelt mål mod Roskilde, blev korsbåndsskadet i en landskamp i september sidste år, og playmakeren missede dermed hele sæsonen.