Færøsk roer og firerkajak er OL-klar for Danmark, Spanien mindes landstrænerens 9-årige datter og sensation gavner Wozniacki

Roning. Færingen Sverri Nielsen sikrede sig en olympisk kvalifikation, da han ved VM i Szeged roede sig i finalen i singlesculler. En andenplads i semifinalen gav adgang til finalen og dermed en af de ni pladser i OL-feltet, der er på spil ved VM. Fie Udby Erichsen førte sin semifinale indtil halvvejs i løbet, men blev overhalet af USA, England og Schweiz og endte som nummer fire med en plads i søndagens B-finale. Her er der dog OL-kvalifikation til de tre bedste. Sverri Nielsens singlesculler er efter kvindernes firer uden styrmand den anden danske båd, der kvalificerer sig til OL.

Kajak. Danmark fik fredag yderligere fire deltagere i de olympiske lege i Tokyo næste år, da den danske firerkajak har fået grønt lys af det internationale kajakforbund, ICF. Ved VM i sidste uge nåede båden B-finalen, men efter beregninger i ICF viste det sig at være nok for Emma Aastrand Jørgensen, Line Langelund Eriksen, Julie Frølund Funch og Pernille Knudsen. Emma Aastrand er også kvalificeret i enerkajak på 200 og 500 meter. I alt 40 danskere har nu kvalificeret sig til næste års OL.

Atletik. Den russiske kapgænger Jekaterina Medvedeva har fået otte års karantæne efter at hun for anden gang har overtrådt dopingreglementet, skriver AP. 25-årige Medvedeva er et af de største kapgængertalenter i Rusland, og hun blev U20-verdensmester i 2012.

Cykling. Efter at have mistet Rigoberto Urán og Hugh Carthy på 6. etape af Vuelta a España blev EF Education First yderligere decimeret på 7. etape, da Tejay van Garderen måtte udgå med en brækket finger. Dermed har holdet mistet sine tre største navne og har nu kun fem ryttere tilbage i løbet.

Motorsport. Ferrari kom bedst fra start, da formel 1-feltet afviklede den første frie træning på den belgiske bane Spa-Franchorchamps. Sebastian Vettel har hurtigste mand foran teamkollega Charles Leclerc, mens Red Bulls Max Verstappen og Alexander Albon besatte de to næste pladser. Først som nr. 5 og 6 kom Mercedes-kørerne Valtteri Bottas og verdensmester Lewis Hamilton. Kevin Magnussen holdt sig baggrunden og fik noteret 16. bedste tid. Det belgiske grandprix søndag er det første efter fire ugers sommerpause.

Tennis. Rumæneren Simona Halep led et sensationelt nederlag i US Open, da årets Wimbledonvinder og nummer 4 på verdensranglisten blev besejret af nummer 116 på samme rangliste, amerikaneren Taylor Townsend. 23-årige Townsend missede to matchbolde, da hun var foran 5-4 i tredje sæt, og Halep havde selv en matchbold ved stillingen 6-5, men det endte med en sejr til amerikaneren på 6-2, 3-6, 7-6. Det var første gang, Taylor Townsend besejrede en spiller fra top-10, og i næste runde møder hun nummer 106, rumæneren Sorana Cirstea. Vinderen af den kamp skal i 4. runde møde enten Caroline Wozniacki (nr. 19) eller canadieren Bianca Andreescu (nr. 15).

Tennis. Carla Suarez Navarro er også ude af US Open og det koster den 30-årige spanier en bøde på en kvart million kroner. Den 28-seedede Navarro trak sig fra 1. runde med en rygskade, men den undskyldning accepterede turneringsledelsen ikke. »Efter at have modtaget rapporten fra det medicinske hold og grand slam-inspektørerne er det blevet fastlagt, at Carla Suárez Navarro ikke optrådte i henhold til de professionelle standarder«, skriver turneringsdommer Sören Friemel i en udtalelse. Deltagelsen giver dog overskud alligevel. Et nederlag i 1. runde indbringer ca. 390.000 kr.

Fodbold. Weekendens kampe i La Liga samt Spaniens næste landskamp vil blive indledt med et minuts stilhed for at mindes Luis Enriques 9-årige datter, der torsdag døde 11 knoglekræft. Luis Enrique tog tidligere i år orlov som spansk landstræner og trak sig helt fra posten i juni. 49-årige Enrique spillede for både Real Madrid og Barcelona og var desuden træner for Barcelona fra 2014 til 2017, da kluben vandt to spanske mesterskaber og Champions League i 2015.