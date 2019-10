Tom Køhlert synes ikke, Zorniger skulle være fyret: »Han gjorde det godt i Brøndby«

FOR ABONNENTER

Alexander Zorniger var virkelig et scoop for Brøndby, da han blev ansat på Vestegnen. Den kompromisløse tysker var lige den rette mand i cheftrænerjobbet i superligaklubben, der ikke har vundet mesterskabet i Superligaen siden 2005. Det giver en af hans forgængere, Tom Køhlert, i et søndagsinterview med Politiken udtryk for at mene. Og Køhlert var ikke enig i klubbens beslutning om at fyre Zorniger i februar. »Men jeg er ikke tæt på og ser det jo kun udefra, og ledelsen har selvfølgelig meget større indsigt, end jeg har«, siger Køhlert, der nu som 72-årig er serie 3-træner i Gilleleje FK.