Brøndbys tabere skal rejse sig mod FC Københavns favoritter

Brian Priske lederevner som cheftræner i FC Midtjylland blev testet i ugens løb, da brasilianske Evander opførte sig som et fornærmet barn og følte sig større end holdet til slut i nederlagsopgøret mod Fremad Amager i pokalturneringen. Andre trænere ville formentlig have udelukket Evander fra næste kamp, og FCM har jo en stærk trup med mange dygtige spillere, der slås hårdt for kamptid, når midtjyderne udelukkende har Superligaen at koncentrere sig om. Men Evander fik lov at spille fra start mod OB. Måske ærgrer de sig over det i det midtjyske efter den tredje kamp i løbet af otte dage uden scoringer og det første nederlag i den bedste række.