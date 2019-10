Komplet idiotisk, uacceptabelt og farligt: FCK-fans ramte egen kontrollør med kanonslag

Direkte sport i tv Mandag 7. oktober TV 2 Sport 20.00 Håndbold: Herning-I. – Nyk. F. (k) TV3 Sport 6.30 Tennis: Shanghai Masters (m) 20.00 Dart: World Grand Prix 2.10 NFL: San Francisco-Cleveland TV3 Max 1.05 Ishockey: Toronto-St. Louis



Fodbold. En kontrollør fra FC København, der var med på Brøndby Stadion søndag for at holde et ekstra vågent øje med de tilrejsende tilskuere i de hvide trøjer, blev ramt af et kanonslag, der blev kastet fra FC Københavns eget fanafsnit. FCK tager skarp afstand fra episoden, som klubben kalder »komplet idiotisk, uacceptabelt og farlig«.

»Vi er stadig ved at undersøge episoden sammen med politiet, mens vagten skal en tur til lægen og undersøges yderligere, inden vi kender alle detaljer«, skriver klubben på fck.dk.

Basketball. Verbal støtte til Hongkongs demonstranter i den verserende konflikt med Kina koster Houston Rockets skærmtid i Kina. Det er klubbens direktør, der beklager at have fornærmet Kina med et tweet om Hongkong. Det kinesiske tv-netværk CCTV vil ikke længere sende Rockets’ kampe. Houston Rockets er et meget populært hold i Kina, da den første kineser, der for alvor slog igennem i NBA, Yao Ming, spillede for holdet. To kinesiske sponsorer har også lagt Rockets på køl. Stjernen James Harden undskylder nu på klubbens vegne: »Vi undskylder. Vi elsker Kina… Vi elsker at spille der«, lyder redningsforsøget fra Harden.

Tennis. Caroline Wozniacki er faldet fra 19. til 24. pladsen på verdensranglisten efter semifinalenederlaget til Naomi Osaka i China Open. Det var årets sidste kamp for den 29-årige dansker, der kommer til at slutte året udenfor top-30, da hun i slutningen af måneden også vil miste de 500 ranglistepoint, hun optjente ved sidste års sæsonfinale.

Tennis. Mandagens fintælling i ranglistekontoret sendte tjekken Petra Kvitova i deltagerfeltet ved WTA-sæsonfinalen i Shenzhen i Kina fra 27. oktober. Kvitova nåede i sidste uge kvartfinalen i China Open og er nu blandt verdens otte bedste for syvende gang på ni år. Øvrige deltagere i WTA-sæsonfinalen i Shenzhen er Ashleigh Barty, Karolina Pliskova, Simona Halep, Bianca Andreescu og Naomi Osaka, mens Elina Svitolina, Serena Williams, Kiki Bertens og Belinda Bencic bejler til de to sidste pladser. Bertens og Bencic jagter point i Linz i Østrig i denne uge, mens Svitolina og Bertens er tilmeldt turneringen i Moskva i næste uge.

Fodbold. Så kom Lionel Messi på tavlen. I sæsonens femte optræden scorede Barcelona argentiner sit første sæsonmål. Det skete, da Barcelona sejrede 4-0 over Sevilla og spillede sig op på andenpladsen i La Liga efter Real Madrid. To direkte røde kort i en hektisk slutfase til Barcelona gør dog både Ousmane Dembele og Ronald Araujo til mere end tvivlsomme startere mod Real Madrid 26. oktober.

Fodbold. Der er krise i Danmarks dyreste fodboldspillers klub. Franske Lyon og Joachim Andersen gik fra banen for syvende gang i træk uden sejr i Ligue 1, da Lyon søndag aften tabte 0-1 på udebane mod Saint Etienne. Lyon ligger nummer 14 med ni point.

Fodbold. Magtskifte i Serie A. Efter seks sejre på stribe måtte Inter sent søndag afgive toppositionen i den bedste italienske række til Juventus. I Milano sikrede Gonzalo Higuain en 2-1-sejr i 80. minut.