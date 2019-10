Indersiden: Åge og Jon har gjort det fantastisk, siger EM-spiller før den store kamp mod Schweiz i Parken

FOR ABONNENTER

Det er et helt andet job at være landstræner i fodbold end at være klubtræner. Det siger sig selv. Landstræneren har langt færre kampe med sit hold per sæson. Der er i årets løb måneder mellem, at han er sammen med sin trup, og antallet af samlinger og træninger er meget begrænset. Der er ikke råd til mange resultatmæssige kiksere, hvis målsætningen om at komme med i de store slutrunder skal opfyldes.