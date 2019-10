Nike nedlægger løbeprojekt efter dopingskandale

Nike har besluttet at sløjfe løbeprojektet Nike Oregon Project.

Det sker, efter at stedets ledende træner, Alberto Salazar, er fundet skyldig i brud på dopingreglerne, skriver løbemediet Runners World.

Skandalen skygger for atleterne, mener præsidenten og bestyrelsesformanden for tøjkoncernen, Mark Parker.

»Situationen, sammen med de udokumenterede påstande, er distraherende for mange af udøverne og går ud over deres evne til at fokusere på træning og konkurrence. Jeg har derfor besluttet at lukke Oregon Project«, skriver Parker i en besked til Runners World.

61-årige Salazar blev i sidste uge idømt en fireårig karantæne af USA’s Antidopingagentur, Usada, for at ’orkestrere og facilitere forbudt dopingadfærd’.

Også Jeffrey Brown, der har arbejdet tæt sammen med Salazar, blev straffet med fire års karantæne.

Salazar har blandt andre været træner for den firedobbelte britiske OL-guldvinder Mo Farah.

Flere af løberne ved det netop overståede VM i atletik har også været tilknyttet Nike Oregon Project, som blev lanceret i 2001.

Nike vil nu hjælpe atleterne med at finde det rette træningssetup, understreger Mark Parker.

I sidste uge afviste Salazar over for Oregon-projektets hjemmeside at have gjort noget forkert, og at han ville appellere karantænen.

Hjemmesiden er nu lukket sammen med projektet.

ritzau