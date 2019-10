Ups! Uefa tog fejl: Den irske kæmpe er alligevel med mod Danmark

Uefa skrev det i sin liveopdatering fra kampen, Det Irske Fodboldforbund ligeledes, det fremgik af tv-skærmen og af Politikens omtale af EM-kvalifikationskampen mellem Schweiz og Irland: At den kæmpestore irer Shane Duffy havde fået en advarsel, der sendte ham i karantæne til den store ’finale’ mod Danmark i Dublin 18. november.

Men desværre: Shane Duffy ER med i den afgørende kamp, hvor Danmark skal have uafgjort for at sikre den direkte kvalifikation til EM-slutrunden.

Karantæne i EM-kvalifikationen udløses efter tre eller eller advarsler, og som fem andre irere havde Shane Duffy kun modtaget en enkelt advarsel inden kampen i Geneve, som Schweiz vandt 2-0.

Shane Duffys anden advarsel giver i modsætning til hvad Det Europæiske Fodboldforbund meddelte ikke karantæne, hvilket Det Irske Fodboldforbund nåede at rette i liveopdateringerne på twitter under kampen.

Shane Duffy not out of Denmark game. That was only his second booking, not third. Sorry for causing undue panic#suiirl #RTEsoccer https://t.co/b3Gf7jomW0 — RTÉ Soccer (@RTEsoccer) October 15, 2019

Det er dårligt nyt for Danmark, eftersom den 193 centimeter høje forsvarsspiller, der er i gang med sin tredje sæson i Premier League-klubben Brighton, har scoret Irlands to seneste mål mod Danmark: Han bragte Irland foran 1-o i VM-playoffkampen i Dublin i november 2017 og i juni udlignede han i 85. minut til 1-1 i EM-kvalifikationskampen i Parken, begge gange på hovedstødsmål.

Shane Duffy har scoret 3 mål i sine 32 landskampe, men blev faktisk også noteret som målscorer i tirsdagens EM-kvalifikationskamp, da han i forsøget på at blokere for indskiftede Edimilson Fernandes’ afslutning skovlede den over sin egen målstreg i overtiden.

Skiftede fra Nordirland til Irland

Shane Duffy er iøvrigt født i Derry, repræsenterede Nordirland som ungdomslandsholdsspiller og fik en kamp på det nordirske B-landshold, mens han var en del af Evertons ungdomsakademi, men i 2010 valgte han at udnytte sit irske statsborgerskab til i stedet at stille op for Irland, hvor han spillede U19- og U21-landskampe, inden han i 2014 fik debut på A-landsholdet.

Shane Duffy var således en del af de irske trup under EM-slutrunden i 2016 i Frankrig, hvor Irland med en 1-0-sejr over Italien nåede 1/8-finalen, hvor Shane Duffy blev udvist for et professionelt frispark på Antoine Griezmann, der havde scoret begge Frankrigs mål i 2-1-sejren.

Mens Irland har anfører Seamus Coleman i karantæne mod Danmark, efter han blev udvist i kampen mod Schweiz, behøver Danmark ikke frygte karantæner via for mange advarsler til kampen mod Irland, selv om der skal spilles en hjemmekamp mod Gibraltar inden.

Fem danske spillere har kun fået én advarsel tidligere i turneringen, og der skal altså tre gulke kort - eller naturligvis en udvisning - til for at udløse karantæne.