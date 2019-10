Rørt Axelsen slår Antonsen i nervepirrende kamp i Odense

Direkte sport i tv Fredag 18 oktober Tv2 sport 15:00 Badminton: Denmark Open Tv3 sport 14:00 Tennis: European Open (m) 19:00 Fodbold: Aab - OB Tv3 MAX 20:45 Fodbold: Nice - PSG Viasat Golf 12:00 Golf: Amundi Open de France Tv2 zulu 12:00 eSport: DreamHack Open Rotterdam

Badminton. Viktor Axelsen gav sin ketsjer til en tilskuer, da han havde besejret Anders Antonsen i kvartfinalen ved Denmark Open i Odense. »Det gør jeg altid, når jeg har vundet kampe, der betyder noget ekstra for mig«, forklarede Viktor Axelsen til TV2 Sport efter at have vundet 24-22, 21-12 i en kamp, hvor Antonsen havde tre sætbolde ved 20-18, 20-19 og 21-20, inden Axelsen vandt første sæt. Det er blot anden gang, Viktor Axelsen er i en semifinale ved Denmark Open, hvor modstanderen bliver enten kineseren Chen Long eller Chou Tien Chen fra Taiwan, der er henholdsvis nummer 5 og 2 på verdensranglisten, hvor Axelsen efter flere skadespauser er nummer 7.

Efter at have slået den regerende verdensmester, Pusarla V. Sindhu fra Indien, blev den 17-årige An Se Young bremset af den olympiske mester. Spanieren Carolina Marin kom dog på hårdt arbejde, inden hun besejrede den sydkoreanske teenager med 18-21, 21-19, 21-18. Marin skal i semifinalen møde den japanske VM-sølvvinder, Nozomi Okuhara.

Golf. Med endnu en runde i 68 slag (5 birdies, 3 bogeys) og en score på 6 slag under par holdt Joachim B. Hansen sig godt med fremme i Open de France på sidste års Ryder Cup-bane i Paris. Også Nicolai Højgaard klarede cuttet til finalerunderne, selv om han med en runde i 76 slag dumpede ned som nummer 47 på en dag med masser af blæsevejr. Turneringen føres af belgieren Nicolas Coelsarts og sydafrikaneren George Coetzee i 9 under par.

Håndbold. Landstræner Klavs Bruun Jørgensen har udtaget de 16 spillere, der skal med til slutrunden, mens yderligere to spillere tages med som reserver senere på året. I modsætning til EM-truppen fra sidste år er Odense-spillerne Nadia Offendal og Mette Tranborg blandt andre gledet ud. Sidstnævnte pådrog sig i februar en alvorlig knæskade og har ikke været i kamp siden. »Vi har haft denne gruppe som en fast stamme omkring landsholdet i et langt stykke tid nu, og her har de overbevist os om, at de er de bedste til at løse opgaven«, siger Klavs Bruun Jørgensen til DHF’s hjemmeside. »Vi er meget tilfredse med det, vi har set i de seneste landsholdssamlinger, og ikke mindst den udvikling de her 16 spillere har været igennem over en lang periode«, fortæller han.

Landstrænerens VM-trup:

Målvogtere: Sandra Toft og Althea Reinhardt.

Stregspillere: Stine Bodholt, Kathrine Heindahl og Sarah Iversen.

Fløjspillere: Lærke Nolsøe, Freja Cohrt, Trine Østergaard og Simone Böhme.

Bagspillere: Stine Jørgensen, Anne Mette Hansen, Line Haugsted, Kristina Jørgensen, Mie Højlund, Lotte Grigel og Louise Burgaard.

Fodbold. Bulgariens landstræner, Krasimir Balakov, har opsagt sin stilling. Det erfarer Sky Sports. Opsigelsen sker efter mandagens skandalekamp mellem Bulgarien og England i EM-kvalifikationen, der undervejs blev afbrudt to gange på grund af racistiske tilråb fra nogle af de bulgarske tilskuere.Tilråbene var rettet mod Englands mørke spillere. Krasimir Balakov nåede dermed kun lidt over fem måneder som landstræner efter sin ansættelse i midten af maj. Balakov er ikke den eneste i Det Bulgarske Fodboldforbund, der ikke længere har sit job efter mandagens kamp. Præsidenten for forbundet, Borislav Mihailov, valgte tirsdag at gå af efter opfordring fra den bulgarske regering.

Fodbold. FC Midtjyllands Awer Mabil er klar til at udvandre, hvis han hører racistiske tilråb igen. Torsdag blev Fremad Amager idømt en bøde af Fodboldens Disciplinærinstans efter en pokalkamp mod FCM, hvor dommeren havde indberettet abelyde rettet mod Mabil. Fremad Amager har selv undersøgt sagen og kan ikke bekræfte påstanden om abelyde. »Hvis det fortsætter, forlader jeg banen. Jeg er ligeglad. Jeg repræsenterer min klub, mine fans og min familie. Min farve er ligegyldig«, siger Awer Mabil til Tipsbladet. FCM-spilleren gjorde selv linjedommeren opmærksom på lydene fra tilskuerpladserne. Han overvejede også at forlade banen.

Fodbold. Kampen mellem F.C. Barcelona og Real Madrid skal ikke spilles 26. oktober alligevel, da den er blevet flyttet til 18. december. Det er Det Spanske Fodboldforbund (RFEF), som på et hastemøde torsdag besluttede at udsætte opgøret grundet uroligheder i Barcelona. Det oplyser fordundet på sin hjemmeside fredag. Beslutningen kommer efter omfattende protester og uroligheder i regionen. Ni separatistledere fra Catalonien blev mandag idømt fængselsstraffe ved Spaniens Højesteret, og det har vakt vrede i Catalonien. Mandag blev der også udstedt en ny arrestordre på den catalanske ekspræsident Carles Puigdemont. Han valgte fredag at overgive sig til myndighederne i Belgien. Urolighederne fik onsdag La Liga til at foreslå, at kampen mellem Barcelona og Real Madrid - arvefjendeopgøret kaldet El Clasico - skulle flyttes fra Barcelona til Madrid. Men i stedet for at rykke lokationen bliver kampen nu flyttet med lidt mindre end to måneder. Det skriver nyhedsbureauet Ritzau. RFEF oplyser, at de to klubber senere fredag er blevet enige om at spille kampen 18. december. Real Madrid fører den spanske liga med 18 point, mens de forsvarende mestre fra Barcelona er to point efter på andenpladsen.

Fodbold. Flere end en milliard tv-seere så med, da kvindernes VM i fodbold blev afholdt i Frankrig i sommer. Det er Det Internationale Fodboldforbund, FIFA, der fredag oplyser tallene, efter at de er blevet samlet ind. Helt nøjagtig så 1120 millioner seere med på enten tv, storskærm eller andre digitale platforme. Alle, der så et minut eller mere, er taget med i den store optælling. 82,2 millioner seere så i gennemsnit med, da de regerende mestre fra USA i finalen slog Hollands europamestre med 2-0. Det var en stigning på 56 procent i forhold til finalen for fire år siden ved VM i Canada. På sit højeste havde finalen mellem USA og Holland 263,6 millioner seere. I gennemsnit havde hver VM-kamp 17,3 millioner seere, hvilket er mere end en fordobling i forhold til VM i 2013 i Canada, hvor 8,4 millioner seere i gennemsnit så med.Det skriver nyhedsbureauet Ritzau.

Amerikansk fodbold. NFL-quaterbacken Patrick Mahomes udgik i nattens opgør med Denver Broncos natten til fredag med en knæskade. Ved stillingen 10-6 til Kansas City Chiefs forsøgte Patrick Mahomes selv at løbe de fornødne yards hjem. Tv-billederne viser tydeligt, hvordan Mahomes med det samme vidste, at noget var helt galt. Ifølge NFL Network og Fox Sports gik Mahomes knæskal af led i situationen. Nu skal skanninger afsløre, om der er yderligere skade i knæet. Efter kampen skrev han dog på Twitter, at det var en fantastisk holdsejr med sine elskede brøde, og så takkede han for alle bønnerne. Holdkammeraten Tyrann Mathieu krydser fingre for Mahomes, der i sidste sæson blev kåret som NFL’s mest værdifulde spiller (MVP). »Hele organisationen krydser fingre lige nu. Vi håber virkelig på det bedste for ham«, siger forsvarsspilleren ifølge nyhedsbureauet Reuters. David J. Chao, der er tidligere NFL-læge, vurderer på sandiegouniontribune.com, at Mahomas kan være nødt til at gennemgå en operation, som vil se ham være ude i seks til ni måneder og dermed resten af sæsonen. Kansas City Chiefs vandt ude over Denver Broncos 30-6.