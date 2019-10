NBA og LeBron James kritiseres for at tænke på egen pengepung i stedet for principper i Kina-sag.

En hurtig Google-søgning viser, at der i Kina stadig findes genopdragelseslejre i Xinjiang-provinsen, hvor mere end en million uyghur-muslimer er blevet frihedsberøvet og udsat for politisk indoktrinering for at få dem til at elske Kina.