Fodboldromantiker: Fri os for svinestreger, bestandige forsøg på snyd og hysteriske trænere på sidelinjen

I skolernes efterårsferie havde jeg fornøjelsen af at overvære en U19-kamp. Fornøjelsen lå ikke mindst i, at begge mandskaber opførte sig eksemplarisk. Ingen svinske tacklinger, ingen hævede albuer i nærkampene og, måske næsten mest bemærkelsesværdigt, ingen tåbelige appeller for, at et indkast skulle tilhøre det fodboldhold, som lige havde sparket bolden ud.