Havde dansk landsholdsspiller et valg, da han deltog i tyrkisk militærhyldest?: DIF-formand freder Mathias 'Zanka' i penibel sag

Niels Nygaard mener, at DBU og de øvrige medlemmer af Uefa har et stort ansvar for at slå hårdt ned på brugen af fodbold som scene for politiske budskaber, som det sker på tværs af sportsgrene ved OL.