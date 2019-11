Champions League: City måtte bruge tre målmænd, 18-årig hattrickhelt åbnede Reals målfest og nyt danskermål

Automatisk oplæsning Beta

Fodbold. Bayern München, Juventus og Paris SG gik alle videre efter onsdagens 4. spillerunde i Champions League, men det var Real Madrids hjemmekamp mod Galatasaray, der kastede flest mål af sig. Hele seks af slagsen blev det til i 6-0-sejren, som den 18-årige brasilianske hattrickskytte Rodrygo lagde kimen til med to mål i de første 7 minutter. I det andet opgør i gruppe A viste Paris’ argentinske lejesvend Mauro Icardi sine evner og blev 1-0-matchvinder mod Brugge med sit 8. mål i 8 kampe. PSG er nu videre til 1/8-finalerne, mens Real blot skal have et point i næste runde i Brugge.

Resultater og stillinger i Champions League

Fodbold. I Champions Leagues gruppe B startede Christian Eriksen på bænken for Tottenham i udekampen mod Røde Stjerne, men var effektiv, da han kom på banen midt i 2. halvleg. Eriksen scorede til slutresultat 4-0, da han hårdt presset i straffesparksfeltet fik afsluttet i 86. minut. Det var den anden danske scoring i denne runde, hvor Joiachim Andersen tirsdag scorede for Lyon. Tottenham ligger nu lunt i svinget til avancement sammen med Bayern München.

Fodbold. Gruppe C bød på to vanvittige kampe. I Milano på San Siro så landsholdsanfører Simon Kjær fra bænken et bizart 1-1-opgør mellem Atalanta og gæsterne fra Manchester City, der havde hele tre spillere i aktion som målmand. Førstevalget Ederson blev skadet og måtte fra 2. halvlegs start erstattes af Claudio Bravo. Men chileneren blev udvist, hvorfor det var op til backen Kyle Walker at trække i målmandstrøjen og sørge for at holde buret rent i den sidste 10 minutter plus tillægstid. Walkers mission lykkedes, men City forpassede muligheden for tidligt avancement til 1/8-finalerne. »Om jeg meldte mig frivilligt? Det var lidt af det hele, jeg plejer jo at drille målmændene til træning«, var den første reaktion fra Kyle Walker ifølge BBC. Gruppens andet opgør blev også en gyser mod slutningen. Dinamo Zagreb kollapsede i tillægstiden og formøblede en 3-1-føring mod Shakhtar, der scorede to gange i tillægstiden og fik 3-3.

Fodbold. Fire dage efter han blev hyret som midlertidig træner for Bayern München, måtte den tidligere assistent Hansi Flick se sit hold slide for at få succes i Champions League på hjemmebane mod et tamt Olympiakos-hold. Det var først midt i 2. halvleg, at superangriberen Robert Lewandowski med sit 21. sæsonmål i alle turneringer sendte Bayern på kurs mod 2-0-sejren – den fjerde af fire mulige i CL – og dermed også sikrede avancement fra gruppe B til 1/8-finalerne. Indskiftede Ivan Perisic scorede 2-0-målet på sin første boldberøring i 89. minut.

I gruppe H sendte Aaron Ramsey med et tidligt mål Juventus på 1/8-finalekurs, men efter en hurtigt udligning af hjemmeholdet Lokomotiv Moskva var avancementet på hold frem til tillægstiden. Her afsluttede brasilianeren Douglas Costa så et blændene Juve-angreb, der gav 2-1-sejr og en plads blandt de sidste 16 hold. Leverkusen vandt 2-1 over Atlético Madrid i gruppens anden kamp.

Champions League Resultater Gruppe A Paris SG-Club Brugge 1-0 1-0 Mauro Icardi (22) Tilskuere: 43.100 Real Madrid-Galatasaray 6-0 1-0 Rodrygo (4) 2-0 Rodrygo (7) 3-0 Sergio Ramos (14. minut/str.). 4-0 Karim Benzema (45) 5-0 Karim Benzema (81) 6-0 Rodrygo (90) Tilskuere: 79.000. Gruppe B Bayern München-Olympiakos 2-0 1-0 Robert Lewandowski (69) 2-0 Ivan Perisic (89) Tilskuere: 63.646. Røde Stjerne-Tottenham 0-4 0-1 Giovani Lo Celso (34) 0-2 Heung-Min Son (57) 0-3 Heung-Min Son (61) 0-4 Christian Eriksen (85) Tilskuere: 42.381. Gruppe C Atalanta-Manchester City 1-1 0-1 Raheem Sterling (7) 1-1 Mario Pasalic (49) Udvisning: Claudio Bravo, Man. City (81.) Tilskuere: 73.000. Dinamo Zagreb-Shakhtar Donetsk 3-3 0-1 Alan Patrick (13) 1-1 Bruno Petkovic (25) 2-1 Luka Ivanusec (83) 3-1 Arijan Ademi (89) 3-2 Junior Moraes (90) 3-3 Tete (90. minut/str.). Udvisning: Nikola Moro, Dinamo Zagreb (74.)Marlos , Shakhtar Donetsk (79.) Tilskuere: 26.800. Gruppe D Lokomotiv Moskva-Juventus 1-2 0-1 Aaron Ramsey (4) 1-1 Aleksej Mirantjuk (12) 1-2 Douglas Costa (90) Tilskuere: 26.862. Leverkusen-Atlético Madrid 2-1 1-0 Thomas Partey (41. minut/selvmål). 2-0 Kevin Volland (55) 2-1 Alvaro Morata (90) Udvisning: Nadiem Amiri, Leverkusen (84.) Tilskuere: 28.160. Resultater og stillinger i Champions League Vis mere

Fodbold. FC Københavns portugisisk-græske anfører Carlos Zeca har forlænget kontrakten med mesterklubben i yderligere to år frem til 2023. Det ser dermed ud til, at den nu 31-årige formentlig slutter karrieren i Danmark. »Jeg ser en fantastisk fremtid for klubben. Jeg håber, at jeg kan fortsætte med at være en del af det, så jeg håber at hjælpe klubben til at nå dens mål, så jeg kan kun se gode ting for mig og klubben«, lyder det fra Zeca, som roses af FCM-manager Ståle Solbakken, der kalder ham for en stor lederfigur: »Jeg mener, at Zeca er på højt internationalt niveau og hører til blandt de bedste centrale midtbanespillere, FCK har haft gennem tiderne«.

Fodbold. FC København må klare sig uden topscorer Dame N’Doye i torsdagens Europa League-kamp i Parken mod Dinamao Kijev. Den 34-årige er længere tid end normalt om at restituere efter en længerevarende skadesperiode tidligere på året. »Jeg udelukker ikke, at han kan være klar på søndag, men det er heller ingen selvfølge«, siger manager Ståle Solbakken ifølge Ritzau.

Fodbold. Fredericia er nyt tophold i 1. division efter en 2-0-sejr på hjemmebane mod Roskilde.

Fodbold. Lars Olsen fik i sin anden kamp som Esbjerg-træner sin første sejr, men det var lige ved at gå galt. I pokalkampen på udebane mod AB førte københavnerne nemlig 1-0, inden Yuri Yakovenko og Jacob Lungi Sørensen fik vendt opgøret med scoringer på falderebet i 89. og 90. minut. Horsens havde det lettere i Sundby Idrætspark, hvor Fremad Amagers FC Midtjylland-betvingere blev slået 3-0 på mål af Alexander Ludwig (39. minut) Louka Prip (58) og Peter Therkildsen (74). Kvartfinalerne i foråret hedder dermed Horsens-Silkeborg, Esbjerg-AGF, Randers-Sønderjyske og HB Køge/AaB-FCK.

Håndbold. Esbjerg-kvinderne vandt for 12. gang i træk i ligaen i denne sæson, da Silkeborg-Voel med stort besvær blev slået på udebane 30-26. Ti minutter før tid var Silkeborg-Voel foran med tre mål.

Fodbold. Efter et hovedstødsmål sat ind ti minutter før tid af den tyske 2014-verdensmester Shkodran Mustafi lignede Arsenal en vinder i Europa League-mødet med Guimaraes i Portugal, men en akrobatisk afslutning af Bruno Duarte sikrede 1-1 og dermed hjemmeholdet det første point i gruppe F. Arsenal topper med 10 point.

Fodbold. Ved en ekstraordinær generalforsamling onsdag har bestyrelsen i selskabet bag superligaklubben Brøndby IF godkendt udskydelsen af en aktieemission til 2020. Bestyrelsen har nu godkendelse aktieemissioner op til 156 millioner kroner. Brøndby forventer at komme ud af regnskabsåret 2019 med et underskud på mindst 63 millioner kroner.

Fodbold. Med 3-1-sejr over Guarani og gennemgående hjælp fra en injektion på 15 millioner dollar fra energidrikgiganten Red Bull sikrede den upåagtede brasilianske klub Bragantino sig onsdag oprykning til den brasilianske Serie A. Ifølge AP fordobler Red Bull i 2020 investeringen i klubben fra São Paulo-regionen. Det er andet år i træk, Bragantino rykker op. Red Bull er også dybt involveret i klubber i Tyskland, USA og Østrig samt i ishockey, formel 1, superbike og e-sport.

Handikapidræt. Den kvindelige ’Bladerunner’ Martina Caironi er blevet suspenderet, efter at være blevet testet dopingpositiv for steroidet clostebol ved en kontrol uden for konkurrence. Det skriver AP med Det Italienske Antidopingagentur (Nado) som kilde. Den 30-årige er dobbelt paralympisk mester på 100 meter i T42-klassen og dobbelt verdensmester, men kommer altså ikke til at forsvare titlen ved VM i Dubai, der indledes torsdag.

Fodbold. Parken har vundet udbuddet om at være hjemmebane for landsholdet i perioden fra sommeren 2020 til 31. december 2022, hvor der skal spilles en VM-kvalifikation og to gange Nations League. Det oplyser Dansk Boldspil-Union (DBU). DBU har indgået en aftale med Parken Sport & Entertainment om, at 7-8 kampe skal spilles i Danmarks nuværende nationalstadion. Dermed bliver Parken fortsat hjemmebane for landsholdet i de største landskampe. Brøndby og Aarhus havde været i spil som muligt hjemsted for landsholdet efter en længere strid mellem DBU og Parken. Den nye aftale indebærer også, at de resterende 2-3 kampe i VM-kvalifikation og Nations League kan spilles på andre stadioner, som det formuleres af DBU. Fordelingen af de landskampe til andre byer vil først ske efter lodtrækningen til Nations League og VM-kvalifikationen i foråret.

Fodbold. Der er uro på de indre linjer i SSC Napoli efter fire kampe på stribe uden sejr, senest skuffede holdet tirsdag med 1-1 i Champions League mod Salzburg. Efter Salzburg-mødet blev klubbens spillere beordret til at blive i klubbens træningscenter frem til lørdag, hvor der er kamp igen, men truppen gjorde oprør og kørte i stedet hjem, meddeler klubben. Træner Carlo Ancelotti udeblev tillige fra det ellers obligatoriske pressemøde efter kampe i Champions League. Klubben vil nu tage affære og straffe spillere og træner. »Det er klart, at ansvaret for en træningslejr ligger hos træner Carlo Ancelotti«, meddeler SSC Napoli.