Tyrkiet og Frankrig sikrer EM-billetter på bekostning af Island

Direkte sport i tv Torsdag 14. november DR 3 15.00 Atletik: Para-VM TV 2 Sport 20.00 Håndbold: MorsThy-Skanderb. (m) 2.00 Basketball: NY Knicks-Dallas TV3+ 2.15 Am. fodbold: Cleveland-Pittsburgh TV3 Sport 15.00/21.00 Tennis: Nitto ATP Finals 23.00 Dart: Grand Slam 6’eren 20.45 Fodbold: England-Montenegro Eurosport 1 13.45/19.45 Snooker: N. Ireland Open 20.45 Fodbold: Tjekkiet-Kosovo Eurosport 2 18.00 Fodbold: Tyrkiet-Island 20.45 Fodbold: Portugal-Litauen

Fodbold. Tyrkiet og Frankrig blev torsdag klar til EM-slutrunden i 2020, da Tyrkiet hjemme spillede 0-0 mod Island i gruppe H. Det ene point var nok for begge nationer, selv om Frankrig først senere torsdag spiller hjemme mod Moldova. Tyrkiet nåede med en kamp tilbage på 20 point og kan dermed ikke længere hentes af Island, der har 16 point med en kamp tilbage i gruppespillet. Frankrig har 19 point inden opgøret mod Moldova, men selv om Frankrig taber den kamp, så har Frankrig slået Island to gange i gruppespillet, og Island kan maksimalt nå 19 point.

Fodbold. Italienske Marcello Lippi, 71, har sagt sit job som landstræner i Kina op. Det sker, efter Kina torsdag tabte 1-2 til Syrien i VM-kvalifikationsgruppe A, hvorefter holdet på andenpladsen ligger 5 point efter Syrien. »Syrerne spillede bedre end os og fortjente sejren. Jeg tager det fulde ansvar, og derfor har jeg indgivet min opsigelse«, siger Marcello Lippi ifølge AP. Det er anden gang, Lippi stopper som kinesisk landstræner. Han sad på trænerbænken fra 2016 indtil januar i år, hvorefter han kortvarigt blev afløst af landsmanden Fabio Cannavaro. Men i slutningen af maj blev Lippi genindsat som cheftræner.

Basketball. Det kvindelige danske landshold var torsdag på banen i en kvalifikationsturnering for første gang i 19 år. Det skete, da Danmark på udebane mødte Rumænien i den første kvalifikationskamp frem mod EM i 2021. Det danske landshold tabte sin første kamp i gruppe D 55-70. De danske kvinder er nr. 46 på verdensranglisten, mens de mere erfarne rumænske basketkvinder faktisk var to pladser efter Danmark inden kampen. Årsagen var dog, at Danmark på det seneste har haft succes i EM for små nationer, hvilket har givet point.

Foto: Jorge Silva/Ritzau Scanpix Borgere i Hongkong har tidligere brugt fodbold som platform til protester.

Fodbold. Som fodboldnation er Hongkong selvstændig og har eget hold med i VM-kvalifikationen, men nationalmelodien er den kinesiske. Netop under afspilningen af nationalmelodierne forud for torsdagens kamp mellem Hongkong og Bahrain kom det til en manifestation. Publikum i Hongkong klappede høfligt, da gæsternes nationalmelodi var blevet afspillet – og gik derefter i gang med en større pibekoncert, da ’De frivilliges march’ blev indledt med strofen ’I, som nægter at være slaver, rejs jer’. Det rapporterer avisen South China Morning Post. Fodboldforbundet i Hongkong kan dermed formentlig se frem til endnu en bøde fra Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), der takserede en lignende situation ved en kamp mod Iran i september til at koste 15.000 schweizerfranc, ca. 103.000 kroner.

Hong Kong fans very respectfully applaud Bahrain's national anthem at the World Cup qualifying match, before drowning out the Chinese anthem with boos and jeers.



Video: SCMP/Andrew McNicol pic.twitter.com/H3lDLQxpNg — SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) November 14, 2019

Håndbold. I appelsagen omkring København Håndbolds træner Claus Mogensen har Danmarks Idrætsforbunds Appelintans stadfæstet den oprindelige afgørelse: en bøde på 3.000 kroner og to spilledages karantæne. Sagen omhandler en situation, hvor København Håndbold i slutsekunderne af opgøret mod Nykøbing Falster i kvindernes liga stoppede kampen ved at bruge timeoutknappen, selvom København Håndbold i forvejen havde brugt sine tre tilladte timeouts.

Tennis. Italienske Matteo Berettini er ganske vist ude af ATP-sæsonfinalen, da han startede med to nederlag i gruppespillet, men han siger ikke farvel uden at vise flaget. Torsdag vandt han sin sidste gruppespilskamp over østrigske Dominic Thiem 7-6, 6-3 og demonstrerede undervejs, at han er en spiller, man formentlig kommer til at se meget mere til i de kommende sæsoner. Fra kl. 21.00 torsdag spiller Roger Federer og Novak Djokovic i samme gruppe om en plads i semifinalen, og taberen kan rejse hjem.

Fodbold. Randers FC har forlænget aftalen med træner Thomas Thomasberg frem til sommeren 2023.

Fodbold. Det er punkrockbandet Die Toten Hosen, der er årets modtagere af Det Tyske Fodboldforbunds (DFB) Julius Hirsch-pris. Gruppen har gennem fire årtier været en stor stemme i kampen mod fremmedhad, racisme, højreekstremisme og antisemitisme. »Fodbold og musik er en stærk kombination. Glæden, følelserne, rytmen og kampen forbinder mennesker. Die Toten Hosen blander sig med stor succes i denne kamp«, lyder det fra DFB. Prisen er opkaldt efter den første jødiske tyske landsholdsspiller, som blev myrdet i Auschwitz i 1945. Blandt de tidligere modtagere af prisen er den homoseksuelle ekslandsholdsspiller Thomas Hitzlsperger. Die Toten Hosen er med ca. 20 millioner album den mest sælgende tyske rockgruppe nogensinde og har i løbet af karrieren kanaliseret adskillige millioner over i deres tidligere nødlidende favoritklub Fortuna Düsseldorf.

Der Julius Hirsch Ehrenpreis 2019 geht an @dietotenhosen. Schon seit den frühen neunziger Jahren bezieht die Düsseldorfer Rockband um Frontmann #Campino deutlich Position gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Rechtsextremismus und Antisemitismus. https://t.co/EN2JYuMbBs #DFB pic.twitter.com/p0uHJys4A3 — DFB (Verband) (@DFB) November 13, 2019

Fodbold. Det franske ikon Thierry Henry har kun 4 sejre i 20 kampe for Monaco på sit cheftræner-cv. Trods den ikke alt for prangende statistik har han fået nyt job. Det er Montreal Impact fra den nordamerikanske MLS, der har hyret 1998-verdensmesteren på en aftale gældende til udgangen af 2021.

Badminton. Ganske få spillere kan prale af at have en positiv statistik mod den 36-årige kinesiske legende Lin Dan, men Anders Antonsen er en af dem. 21-årige Anders Antonsen sejrede nemlig i karrierens første møde med den femdobbelte verdensmester 21-11, 21-14 ved Hong Kong Open. I kvartfinalen venter et møde med indoneseren Jonatan Christie. De to har stået over for hinanden fire gange i 2019 og har vundet to gange hver. Viktor Axelsen er ligeledes videre til kvartfinalen. Han slog malaysiske Daren Liew 21-14 og 21-16. I kvartfinalen skal Axelsen møde Lee Cheuk Yiu. I doublerne er Mathias Boe/Mads Conrad-Petersen og Maiken Fruergaard/Sara Thygesen videre, mens Kim Astrup og Anders Skaarup er ude af turneringen.