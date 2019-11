Max, der blev til Moritz, ville slutte karrieren med maner, men endte som bedrageridømt svindler

Aderlass

Hovedpersoner

Max Hauke

Østrigeren blev verdenskendt, da en lækket video af ham med en nål i armen florerede, efter han var blevet taget på fersk gerning ved VM i Seefeld. Hauke var i færd med at få en blodtransfusion, kort før han skulle i aktion. Hauke, der var en middelmådig atlet, var under uddannelse hos politiet. Holdkammerat og politikollega Dominik Baldauf røg med i faldet. Baldauf forklarede, at hvis man bliver taget for bloddoping ved et normalt tjek, er man virkelig et fjols. »Man skal bare drikke et glas saltvand. Derved bliver blodet så meget fortyndet, at værdierne bliver normale«.

Mark Schmidt

Med en tidligere ansættelse hos cykelholdet Gerolsteiner havde den 40-årige et godt netværk og en kontaktflade til den dopingglade pedalsport. Tilværelsen som dopingdoktor blev kamufleret med en almindelig lægepraksis, som han drev med sin mor. Han var tillige økonomisk støttet af delstaten Thüringen, da han havde hverv som læge i Thüringens Idrætsforbund. Myndighederne meddelte i sidste uge, at de er ved at være i mål med efterforskningen. En retssag mod Schmidt – varetægtsfængslet siden 27. februar – kan indledes inden årets udgang.

Alessandro Petacchi

Den hurtige italiener vandt i 2010 pointtrøjen i Tour de France og var op gennem 00’erne en regulær sejrsmaskine. 48 etapesejre i Tour de France, Giro d’Italia og Vuelta a España gør ham til en af alle tiders bedste sprintere, og sejren i forårsklassikeren Milano-Sanremo i 2005 vejer ligeledes tungt på cv’et. Sprinteren, der for længst har stoppet karrieren, blev inkrimineret i Aderlass-sagen i maj. Han nægtede kendskab til Schmidt, men Den Internationale Cykelunion (UCI) idømte ham og flere ryttere og sportsdirektør karantæner med baggrund i Aderlass.





Johannes Dürr

Den dopingdømte og livstidsudelukkede tidligere langrendsløber har talt med to tunger. Det var flere af den 32-åriges udsagn i en tysk tv-dokumentar, der for et år år siden bragte de østrigske og tyske myndigheder på sporet af Mark Schmidt. Senere skulle det vise sig, at Johannes Dürr ikke kun selv havde været kunde hos Erfurt-lægen; Dürr var sågar kunde, mens han afsonede en dopingdom. Johannes Dürr har også henvist atleter til Schmidt, herunder Max Hauke og Dominik Baldauf.





Vis mere