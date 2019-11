Hareide har fået flere spændende og attraktive jobtilbud

Landstræneren har fået spændende og attraktive tilbud fra europæiske klubber. Fredag aften mod Gibraltar er opgaven at vinde nemt, få Eriksen til at smile og undgå skader før mandagsgyseren i Dublin.

Åge Hareide har med de fine resultater, han har været med til at skabe med det danske landshold, gjort vældig god reklame for sig selv som træner. Og det er selvfølgelig blevet bemærket ude i Fodboldeuropa, at nordmanden af Dansk Boldspil-Union er blevet bedt om at stoppe som landstræner efter EM-slutrunden 2020, når hans kontrakt udløber, og Kasper Hjulmand skal tage over. I den senere tid har Hareide, 66, fået flere spændende og attraktive jobtilbud, og han er indstillet på at fortsætte karrieren nogle år endnu.