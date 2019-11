Fortuna overvintrer i top, dansker leverer dagens heldigste golfslag og Italien slår 80 år gammel rekord

Direkte sport i tv Lørdag DR 2 20.00 Håndbold: Barcelona-Aalborg (m) TV 2 16.10 Håndbold: Ribe/Esbjerg-Århus (m) TV 2 Sport 00.00 Basketball: Chicago-Brooklyn TV3+ 18.30 Formel 1: GP Brasilien, kvalifikation TV3 Sport 13.25 MotoGP: Spaniens VM-afd., kval. 15.55 Formel 1: GP Brasilien, træning 17.30 Fodbold: Lyon-Paris SG (k) 21.00 Tennis: Nitto ATP Finals 23.00 Ishockey: Los Angeles-Vegas TV3 Max 15.00 Tennis: Nitto ATP Finals 21.00 Dart: Grand Slam 6’eren 18.00 Fodbold: Aserbajdsjan-Wales 20.45 Fodbold: Nordirland-Holland Eurosport 1 7.50 Standardvogne: Kinas VM-afdeling 13.45 Snooker: Northern Ireland Open 20.00 Svømning: International Swimming League 20.45 Fodbold: Kroatien-Slovakiet 1.40 Standardvogne: Kinas VM-afdeling Eurosport 2 15.00 Curling: EM - Danmark-Sverige (k) 18.00 Fodbold: Rusland-Belgien 20.45 Fodbold: Tyskland-Hviderusland Vis mere

Fodbold. Da Italien med 3-0 på udebane over Bosnien & Hercegovina vandt for 9. EM-kamp i træk satte Roberto Mancini samtidig rekord med det italienske landshold. Med en sejr i en venskabskamp over USA medregnet er det første gang nogen sinde, at Italien har vundet 10 landskampe i træk. 9 sejre i træk havde Italien i 1938-1939 opnået under trænerlegenden Vittorio Pozzo, der gjorde Italien til verdensmester i 1934 og 1938. Italien kiksede kvalifikationen til VM-slutrunden i 2018, hvorefter Roberto Mancini blev ny landstræner. Siden har Italien kun tabt 2 af 18 landskampe, ude mod Frankrig (3-1) og Portugal (1-0 i Nations League).

Golf. Joachim B. Hansen leverede ’shot of the day’ under tredje runde af Nedbank Challenge, da han holede en birdie fra bunkeren på 11. hul, men han leverede også et bunkerslag, han næppe er særlig stolt af. På 18. hul ramte Joachim B. Hansen bolden helt forkert, men fra bunkeren hamrede den ind i en bakke og ændrede retning, så den trillede ned og endte 40 cm fra hullet til en sikker par. Dermed forblev Joachim B. Hansen på 6.-pladsen i 6 slag under par, hvilket er 5 slag efter den førende sydafrikaner, Zander Lombard.

Fodbold. Fortuna Hjørring overvintrer på førstepladsen i kvindernes liga, men Brøndbys forsvarende mestre var i en stort comebackdrama få centimeter fra at passere dagens gæster i årets sidste ligakamp. Emma Snerle bragte Fortuna foran på en af mange chancer i 1. halvleg, og det lignede en afgørelse, da Rebekka Frederiksen i 87. minut øgede til 2-0, selv om Fortuna havde fået Agnete Nielsen udvist for det andet gule kort. Anfører Louise Winter drejede fra 20 meter en reducering op i det ene målhjørne fra 20 meter, Josefine Hasbo udlignede 2 minutter inde i overtiden og til allersidst sparkede Louise Winter på overliggeren, da Brøndby i et par minutter jagtede sejren, men med 2-2 er Fortuna 1 point foran Brøndby, når sæsonen genoptages til foråret.

Fodbold. Efter to år hos Seattle Reign er 33-årige Theresa Nielsen tilbage i Brøndby, hvor hun har indgået en 2-årig aftale med klubben, hun har vundet 5 danske mesterskaber med fra 2011 til 2017. »Mange af mine veninder har fået børn, og jeg kan mærke, at jeg gerne vil se deres børn vokse op og være sammen med veninderne og min familie mere, end det har været muligt de sidste par år. Derfor vender jeg hjem til Danmark. At spille for Brøndby IF var derefter den letteste beslutning«, siger Theresa Nielsen til Brøndbys hjemmeside.

Håndbold. Team Esbjerg har skrevet kontrakt den norske forsvarsspecialist Marit Malm Frafjord, der bliver i klubben frem til 2021. Frafjord har mellem 2006 og 2016 vundet OL-guld to gange, VM en gang og EM fire gange, men indstillede karrieren i 2018, da hun røg ud af Champions League med CSM Bucuresti. Et halvt år senere genoptog hun karrieren og vandt sidste sæson guld med Team Esbjerg.

Fodbold. England må i den betydningsløse EM-kamp mod Kosovo søndag undvære Liverpool-duoen Joe Gomez og Jordan Henderson, der er henholdsvis knæskadet og virumramt.

Fodbold. Finland festede fredag efter landsholdet for første gang nogen sinde havde kvalificeret sig til en slutrunde med 3-0-sejren over Liechtenstein. Finlands statsminister, Antti Rinne, lykønskede på twitter med ordene »En fantastisk indsats. Tillykke og tak! Åh Finland er, åh Finland er, åh Finland er endelig med i en slutrunde for herrerne!«, og den tidligere Brøndbyangriber Teemu Pukki, der har scoret 9 af Finlands mål i EM-kvalifikationen, var overvældet over hyldesten på stadion. »Det er jo helt utroligt. Det er til at blive helt rørt af«, sagde Pukki til TT.