Tålmodighedens triumf i pulserende Dublin sender Danmark til EM

Irland er et land i moderne forandring, og en skov af byggekraner og larmende trykluftbor langs havnefronten vidner om, at Dublin er en by i rivende udvikling, men på ét punkt er alt ved det gamle: Fodboldlandsholdet spiller, som det har gjort de seneste mange årtier. Med hjerte og sjæl for det gamle fædreland og måske en ekstra Guinness.

Og så alligevel ikke. For med genbrug af Mick McCarthy som landstræner er der sket noget, siden det 5-1-nederlag for to år siden i playoffkampen om en plads i VM-slutrunden, som har fyldt kolossalt i optakten til mandagens EM-kvalifikationsfinale, selv om Danmark siden har mødt hinanden tre gange og hver gang spillet uafgjort.

Irland har tabt én af de seneste 12 kampe, men kan ikke lave mål nok, og så endte det med et hårdt tilkæmpet 1-1-resultat som tålmodighedens triumf i pulserende Dublin for Danmark, der forsvarede sig fint overfor et trods alt ineffektivt hjemmehold, og så slog til, mens irerne forgæves forsøgte at huje deres helte frem.

Fire gengangere har Irland i startopstillingen i forhold til det smertende 1-5-nederlag, mens Danmark mønstrede seks spillere fra dengang. Gengangere var der også på tribunen, måske endda i titusindvis blandt de grønklædte, utrætteligt syngende irere, og helt sikkert også adskillige blandt de omkring 2.600 rødklædte danskere. Nicolai Holm Andersen var en af dem, og det havde været så sjovt dengang i 2017, at han mandag tog turen fra Aalborg via København og Stockholm til Dublin sammen med tre nordjyske kammerater fra skoletiden, Nichlas, Frederik og Kasper.

Et døgn i Dublin er begyndt godt for de fire unge aalborgensere, fra venstre Nicolai Holm Andersen, Kasper Bøgelund, Frederik Olsen og Nichlas Jørgensen. Foto: Allan Nielsen

»Det er jo en afgørende kamp«, lød den logiske forklaring på baggrunden for endnu et hektisk døgn i den irske hovedstad, der i løbet af mandagen fik prøver på den trods alt beskedne danske sangskat i den velbesøgte fanzone.

To skader, to udskiftninger

Fra det topmoderne Aviva Stadiums stejle tribuner var det trods en ihærdig indsats på den ene endetribune derimod svært at høre, at der også var et yndigt land, hvor man sejler op ad åen, og nede på grønsværen blev Danmark også kanøflet af de robuste irere, der fra start satte sig gennem. John Egan og Shane Duffy vandt et par rungende hovedstødsdueller, der vakte jubel som man kun overlever på de britiske øer.

At Thomas Delaney efter et sammenstød måtte udgå efter 11 minutter lagde yderligere en dæmper på det danske lyst til at komme frem på banen. Det blev for forsigtigt og nervøst med dte resultat, at de første 23 minutter blev en frygtelig dårlig fodboldkamp.

Men så skete der noget, da Henrik Dalsgaard med et højt indlæg fremtvang kampens første hjørnespark, og Andreas Cornelius lidt senere med hovedet fik spillet bolden tilbage til Christian Eriksen, der levederede kampens første afslutning og en kortvarigt dansk opblomstring på et par minutter. Det stilnede bare hurtigt af igen, og efter Cornelius var humpet fra banen med det, der lignede en klassisk fiberskade, fik Irland kampens største chance, som Conor Hourihane sparkede lige på Kasper Schmeichel.

Irerne havde truet med et par høje indlæg, som det danske midterforsvar fornemt afviste, selv om det blev en anelse nervøst lige i starten af anden halvleg.

Braithwaites lange tå

Der åbnede kampen, danskerne fik skabt et par chancer for at løbe kontra uden at kunne sætte det ordentligt sammen, men efter 72 minutter tog Henrik Dalsgaard et indkast, danskerne spillede bolden rundt på den irske banehalvdel, og så sendte Dalsgaard en indadskruet bold ind i det irske straffesparksfelt, hvor Martin Braithwaite kom først med en lykkebringende tå.