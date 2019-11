Michael Sandstød tiltalt for vold mod kvindelig cykelrytter Den tidligere cykelrytter og arrangør af det københavnske seksdagesløb Michael Sandstød er tiltalt for vold.

Den tidligere cykelrytter og arrangør af det københavnske seksdagesløb Michael Sandstød er blevet tiltalt for vold mod en kvindelig cykelrytter.

Det skriver Ekstra Bladet, der har fået aktindsigt i anklageskriftet.

Episoden fandt angiveligt sted under dette års udgave af det traditionsrige seksdagesløb, der blev afholdt i starten af februar i Ballerup Super Arena.

Her greb 51-årige Sandstød ifølge anklagemyndigheden hårdt fat i armen på den 28-årige cykelrytter Michelle Quaade. Så hårdt, at der opstod 'blodunderløbne mærker'.

Det er endnu ikke fastlagt, hvornår sagen skal for retten, oplyser Københavns Vestegns Politi over for Ekstra Bladet.

Michael Sandstød har ikke ønsket at kommentere tiltalen eller episoden over for Ekstra Bladet.

Aviser har talt med Michelle Quaade. Ifølge hende opstod episoden, da hun under seksdagesløbet konfronterede Michael Sandstød, fordi Quaade og hendes makker fejlagtigt var blevet frataget førstepladsen i løbet og dermed en hædersrunde i Ballerup Super Arena.

»Kommissærerne var enige i, at vi havde vundet, og det var derefter, jeg henvendte mig til Sandstød for at høre om, hvorvidt det var muligt at blive hædret«, siger Michelle Quaade til Ekstra Bladet.

Hun blev efter episoden diskvalificeret og bortvist fra løbet.

Torsdag skrev Ekstra Bladet, at Jimmi Madsen, der er med til at arrangere det københavnske seksdagesløb sammen med Sandstød, bliver undersøgt af det danske og norske cykelforbund.

Også Danmarks Idrætsforbund undersøger ham for krænkelser af en dengang 22-årig norsk cykelrytter ved navn Anita Stenberg tilbage i 2014.

I slutningen af oktober meddelte Michael Sandstød, at det københavnske seksdagesløb på grund af personlige årsager ikke vil blive afviklet i 2020, som det ellers var planen.

