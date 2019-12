Fodboldfans kimer DBU ned for at få billetter til Danmarks EM-kampe

Automatisk oplæsning Beta

Direkte sport i tv Tirsdag 3. december DR1 7.00 Håndbold: Sydkorea-Brasilien (k) 9.00 Håndbold: Kina-Argentina (k) 12.30 Håndbold: Danmark-Tyskland (k) DR2 11.00 Håndbold: Frankrig-Australien (k) TV 2 Sport 6.30 Håndbold: Rusland-DR Congo (k) 8.00 Håndbold: Holland-Cuba (k) 10.00 Håndbold: Slovenien-Angola (k) 11.30 Håndbold: Sverige-Japan (k) 20.00 Håndbold: Skjern-Skanderborg (m) 3.00 Basketball: Denver-LA Lakers TV3 Sport 19.00 Fodbold: Bordeaux-Nimes Vis mere

Fodbold. Danmark skal til sommer møde Finland, Belgien og Rusland i gruppespillet ved EM, og alle kampe er på hjemmebane i Parken. En del af billetterne er allerede afsat, og i den kommende tid vil de fleste af de resterende biletter blive fordelt. Efterspørgslen på næste års slutrundebilletter er enorm og fantastisk, fortæller Anders Hagen, der er fankoordinator i Dansk Boldspil-Union (DBU). »Det er helt vildt at mærke euforien omkring landsholdet lige nu. Vi bliver kimet ned af glade mennesker, og fra mit bord virker det som om, at hele Danmark vil bakke holdet op og købe billetter. »Vi kunne formentlig have solgt 100.000 billetter til hver af de tre kampe«, siger Anders Hagen i en pressemeddelelse fra DBU. Salget af EM-billetter til de tre gruppekampe i Parken finder sted i flere faser. I første fase blev der solgt 16.000 billetter til hver af de tre gruppekampe, hvoraf cirka 65 procent blev solgt til danske fans.

Fodbold. Den franske ligakamp mellem Bordeaux og Nimes blev tirsdag aften afbrudt i næsten 20 minutter, fordi vrede Bordeaux-fans invaderede et område lige bag det ene mål. Det skete for at demonstrere utilfredshed med klubbens ledelse. Dommeren afbrød kampen efter 10 minutter og sendte spillerne i omklædningsrummet. Nogle Bordeaux-spillere gik dog i dialog med de vrede fans, og efter 20 minutters afbrydelse kunne kampen genoptages, da fansene var tilbage på tribunen. Fansene har i en længere periode været utilfredse med ledelsen, hvilket altså kulminerede i Ligue 1-kampen tirsdag.

Fodbold. Den amerikanske verdensmester Megan Rapinoe efterlyser engagement fra verdens bedste mandlige spillere i kampen mod racisme og homofobi. Hun nævner Lionel Messi, Cristiano Ronaldo og Zlatan Ibrahimovic. »De engagerer sig ikke i noget som helst. Raheem Sterling og Kalidou Koulibaly snakker i hvert fald om det, når de bliver udsat for racisme«, siger hun i en artikel i fodboldmagasinet France Football, der står bag Ballon d’Or-prisen, hun fik mandag.

Messi, Ronaldo og Ibrahimovic kommer alle selv fra mindre kår, påpeger hun. »De har venner og søskende, som er sorte eller homoseksuelle, de ved, at mange mennesker bliver udsat for diskriminering. Tænk hvis Cristiano Ronaldo sagde, at der skulle investeres flere penge i kvindefodbold, eller hvis Lionel Messi gik af banen, når han hørte abelyde. Det ville være kæmpe stort«, siger Rapinoe.

Cykling. Fremtiden er på plads for den stærke irske sprinter Sam Bennett. Den 29-årige rytter har skrevet under på en toårig kontrakt med det sejrsvante mandskab Deceuninck-Quick Step. Det oplyser holdet på sin hjemmeside.

Tennis. I en pressemeddelelse skriver Dansk Tennis Forbund, at Frederik Løchte Nielsen afløser Kenneth Carlsen på landsholdet i det kommende opgør mod Puerto Rico. Med en status som Danmarks mest vindende Davis Cup-spiller går Løchte ind til opgaven med en vis erfaring. Den nye rolle betyder imidlertid ikke, at Frederik Løchte Nielsen stopper karrieren. På landsholdet bliver han spillende kaptajn, der som udgangspunkt kun er med i double.

Fodbold. Seks ud af ti fodboldspillere giver i en undersøgelse udtryk for, at de har oplevet mentale udfordringer i løbet af deres karriere. Undersøgelsen er offentliggjort på Spillerforeningens hjemmeside. 221 medlemmer af spillernes forening har besvaret undersøgelsen. Af 60 procent af besvarelserne fremgår det, at de har oplevet mentale udfordringer, mens 54 procent mener, at mentale problemer er et tabu. Mentale udfordringer defineres på følgende vis i undersøgelsen: »Mentale udfordringer skal forstås som, at du befinder dig i en tilstand, hvor du ikke trives i bred forstand. Det betyder, at du ikke kan udfolde dine evner, håndtere dagligdagsudfordringer og pressede situationer og indgå i fællesskaber med andre mennesker, som du plejer. Du kan for eksempel opleve at være ramt af; koncentrationsbesvær, hukommelsessvigt, at føle dig trist eller opleve angst, søvnforstyrrelser eller ændret spisevaner«, skriver Spillerforeningen.

Fodbold. Selv om Christian Eriksen og to andre stjernespillere i Tottenham har kontraktudløb til sommer og formentlig ikke forlænger, har manager José Mourinho tillid til at trioen er professionelle og passer arbejdet på vanligt niveau. »Jeg vil ikke tale om personlige ting her, men jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke talte med Daniel Levy (Tottenhams bestyrelsesformand, red.) om Eriksen, Alderweireld og Vertonghen«, siger Mourinho ifølge AFP og tilføjer: »Det vigtige er, at de alle er professionelle, engagerer sig i Tottenham og har en fantastisk forståelse for, hvad klubben kræver af dem. Så de er alle tre klar til at spille, de er alle tre klar til at glemme deres kontraktforhold«. Tottenham møder onsdag Mourinhos tidligere klub Manchester United.

Fodbold. Politiet har i den bizarre Viborg-sag sigtet wannabe-fodboldspilleren Bernio Verhagen for bedrageri. Det oplyser efterforskningsleder Christian Toftemark fra Midt- og Vestjyllands Politi til B.T. Det er 1. divisionsklubben Viborg FF, der har meldt Verhagen til politiet, fordi klubben indgik en kontrakt med Verhagen på baggrund af falske oplysninger omkring spilleren, der i øjeblikket er varetægtsfængslet i en anden sag. Ifølge Retten i Viborg er der begrundet mistanke for, at Verhagen er skyldig i røveri, vold og trusler.