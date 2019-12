Atlético Madrid tager sidste plads, Ronaldo scorer nr. 128 og Eriksen får en hel kamp

Automatisk oplæsning Beta

Fodbold. Atlético Madrid sikrede sig den 16. og sidste plads i Champions League-ottendedelsfinalerne ved at vinde 2-0 over Lokomotiv Moskva. Kieran Trippier brændte et tidligt straffespark for Atlético, der fik endnu et efter 17 minutter, som Joao Felix scorede på, inden Felipe gjorde det til 2-0 i anden halvleg. Juventus havde allerede vundet puljen og vandt også den sidste kamp 2-0 ude over Bayer Leverkusen på blandt andet Cristiano Ronaldos mål nummer 128 i Champions League. Christian Eriksen var for første gang med Jose Mourinho som manager i startopstilling hos Tottenham, der med et reservespækket hold tabte 3-1 ude mod Bayern München uden bl.a. Robert Lewandowski. Paris SG stillede derimod op med Kylian Mbappé, Mauro Icardi og Neymar i front, og de scorede alle tre hver en gang i 5-0-sejren over Galatasaray. Olympiakos vandt for første gang i 14 Champions League-kampe, og 1-0 over Røde Stjerne Beograd gav tredjepladsen i gruppe B og dermed avancement til Europa League.

Håndbold. Mens spillerne græd for rullende kameraer efter 26-26-kampen med VM i Japan mod Serbien, var der kontant afregning fra Team Danmark i kølvandet på skuffelsen. Resultatet betyder, at det danske kvindelandshold er uden mulighed for at komme med til OL i 2020. »Frygtelig skuffende«, lyder det fra Team Danmark-direktør Lone Hansen ifølge Ritzau. »Vi havde formuleret en målsætning sammen med DHF (Dansk Håndbold Forbund, red.), hvor vi gik efter at få en kvalifikationsturnering til OL til Danmark«, siger Lone Hansen og bebuder, at der på et senere tidspunkt skal evalueres.

Basketball. Bakken Bears indledte det andet gruppespil i Fiba Europe Cup med en sejr over tyske Maedi Bayreuth på 110-92. Ryan Evans blev med 26 point, 13 rebounds og 5 assist den store profil for Bakken Bears, der også skal møde portugisiske Benfica og belgiske Spirou i gruppen, hvorfra de to bedste avancerer til kvartfinalerne.

Tennis. Flest sejre af alle, 57, blandt andet i finalerne i French Open og WTA Finals, har givet australieren Ashleigh Barty titlen som årets spiller. WTA har desuden kåret den 19-årige Bianca Andreescu som året nye talent og schweizeren Belinda Bencic som årets comeback.

Fodbold. 41-årige Gennaro Gattuso, der har været både spiller og træner i AC Milan, bliver som ventet ny træner i stedet for Carlo Ancelotti, der blev fyret af Napoli lige efter klubben med 4-0 over Genk havde kvalificeret sig til Champions League-ottendedelsfinalerne.

Badminton. Både Anders Antonsen og Viktor Axelsen tabte første gruppekamp i sæsonfinalen i Guangzhou i Kina. Antonsen fik ødelagt strengene i fire ketsjere, da han blev besejret 23-21, 21-16 og indoneseren Jonathan Christie. Antonsens to næste kampe er mod verdensetteren Kento Momota fra Japan og Tzu-Wei-Wang fra Taiwan. Kineseren Chen Long vandt 21-17, 10-21, 21-17 ovre Viktor Axelsen, der de kommende dage møders Chou Tien-chen fra Taiwan og Anthony Sinisuka Ginting fra Indonesien.

Fodbold. Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) barsler med planer om at sagsøge tidligere Fifa-vicepræsident Michel Platini for de 2 millioner schweizfranc, ca. 13,7 millioner kroner, Platini i 2011 fik udbetalt af tidligere Fifa-boss Sepp Blatter for uspecificerbart konsulentarbejde. Det er Fifas såkaldte governance-komité, der ifølge AP anbefaler Fifa-ledelsen at gøre forsøg på at få pengene retur. Platini blev i oktober færdig med at afsone fire års karantæne fra al fodbold blandt andet som følge af pengeaffæren.