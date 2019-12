William Kvist i opråb om FC Midtjylland og Brøndbys præstationer i Europa: »Til sidst vil dansk fodbold blive ligegyldig«

FOR ABONNENTER

Tiden går lige pludselig hurtigt. Ved William Kvists sommerhus er der et hegn. Som aktiv fodboldspiller var det ikke noget, han skænkede to tanker, når han hoppede over for at komme ud på sin løbetur. Det ændrede sig forleden. Springstyrken var ikke, hvad den havde været. Kvist faldt. Han kiggede sig omkring for at se, om nogen så det. Det var der heldigvis ikke. Han komme ikke til skade, men det var flovt, tænkte han.