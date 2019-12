Kinesisk tv fjerner sportsbegivenhed efter kritik fra spiller ... Og det er ikke første gang, det sker

Mesut Özil har i et opslag på Instagram og Twitter kritiseret Kina for at undertrykke et muslimsk mindretal. Det hænger muligvis sammen med, at den kinesiske tv-station CCTV har valgt ikke at vise kampen mellem Manchester og Arsenal. Og den slags er set før. Faktisk i oktober.