Uefa straffer forbund for upassende honnør, men spillerne går fri

Direkte sport i tv TV 2 Sport 14.15 Skiskydning: World C., sprint (k) 19.30 Ishockey: SønderjyskE-Fr.havn 2.00 Basketball: Philadelphia-Dallas TV3 Sport 13.30/22.45 Dart: VM 20.45 Fodbold: Middlesbrough-Stoke 1.05 Ishockey: New Jersey-Washington TV3 Max 20.30 Fodbold: Hoffenheim-Dortmund Eurosport 1 11.35 Alpint: World Cup 14.15 Skiskydning: World Cup (k) Eurosport 2 21.45 Svømning: International League Vis mere

Fodbold. Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har idømt Det Tyrkiske Fodboldforbund en bøde på 375.000 kroner. Det sker efter at adskillige tyrkiske spillere gjorde militær honnør ved to landskampe mod Frankrig og Albanien i oktober. Honnøren tolkedes som en anerkendelse af det tyrkiske militærs invasion i en del af Syrien. Uefa meddeler, at honnøren var »upassende set i lyset af den politiske kontekst «. Mens forbundet blev straffet med bøde, slap mere end 20 spillere med reprimander for honnør. Blandt spillerne der slap med påtale var også ikke tyrkiske spillere fra klubben Istanbul Basaksehir. Spillerne havde brugt militærhilsene ved kampe i Europa League. Istanbul Basaksehir er en af flere tyrkiske klubber med tætte bånd til præsident Recep Tayyip Erdogan.

Fodbold. Det bliver den 37-årige spanier Mikel Arteta, der bliver ny manager i Premier League-klubben Arsenal. Arteta, der som aktiv spillede knap 300 kampe i Premier League for Everton og siden for Arsenal, for hvem han også var anfører, forlader dermed assistentjobbet for Pep Guardiola i Manchester City. »Vi skal spille med om trofæerne. Det blev slået fast under mine samtaler med ejerne og de ansvarlige ledere«, siger Arteta ifølge BBC. Aftalen gælder i tre et halvt år. Arsenal møder lørdag Everton med den midlertidige manager Frederik Ljungberg ved roret for sidste gang, inden Arteta tager over.

Fodbold. FC Barcelona har fået en bøde af La Liga på 1.500 euro, ca. 11.000 kroner, efter at fans kastede store badebolde ind på banen under onsdagens Clásico mod Real Madrid.

Fodbold. Billund har som den første danske by indgået en formel aftale med Dansk Boldspil-Union (DBU) om at fyre lokalt op under EM-festen på hjemmebane i 2020. Under EM kan Billund således byde på storskærmsarrangementer, fanzoner, et mobilt museum og meget mere.

Fodbold. Liverpool-manager Jürgen Klopp håber, at Champions League-vinderne kan være med til at ændre opfattelsen af Fifas VM for klubhold i Doha i Qatar. Her møder Liverpool lørdag aften Flamengo fra Brasilien i finalen. »Liverpools fans ser selvfølgelig helst at vi vinder – øvrige fodboldfans er ret ligeglade«, siger Klopp ifølge BBC. Han tilføjer: »I Europa ser man anderledes på turneringen end i resten af verden, men det vil vi gerne ændre på«. Fra 2021 er det meningen, at turneringen skal have deltagelse af 24 hold, heraf 8 fra Europa. European Club Association (ECA), der repræsenterer kontinentets største og rigeste klubber, har truet med boykot, da turneringen er sat til afvikling i juni/juli, hvor spillerne helst skal restituere.

Fodbold. FC Nordsjælland har gjort Jan Laursen til både permanent og overordnet sportschef som følge af en omstrukturering i organisationen. Afdelingen og ansvarsområdet under sportschefen bliver større og bredere end tidligere, hvorfor Laursen får et større og stærkere hold bag sig, oplyser klubben.

Fodbold. FC København har forlænget kontrakten med den 18-årige offensivspiller Ahmed Daghim til sommeren 2023. Han udlejes samtidigt til norske Ham-Kam i hele 2020.

Fodbold. Angriberen Elias Sørensen (20) er kaldt tilbage fra et lejeophold i Carlisle og vender øjeblikkeligt tilbage til Premier League-klubben Newcastle.

Cykling. Jumbo-Visma-holdet blæser til angreb i næste års Tour de France. Mandskabet fra Holland meddeler, at de tre store klassementsstjerner Primoz Roglic, Tom Dumoulin og Steven Kruijswijk alle skal med det franske etapeløb. »Vi vil tage til Touren med det stærkest mulige hold. Så har vi en chance for at vinde«, siger sportsdirektør Merijn Zeeman. Trioen har tidligere kørt top-5-resultater hjem i Tour de France. Roglic er regerende Vuelta-konge og Dumoulin har tidligere vindet Giro d’Italia.

Alpint. Fartspecialisten Vincent Kriechmayr fra Østrig hentede karrierens femte sejr i World Cup, da han lige akkurat holdt Kjetil Jansrud fra Norge bag i Super G-afdelingen i Val Gardena. 1.13,84 minutter lød vindertiden på – Jansrud var 0,05 sekund langsommere.

Skiskydning. Tiril Eckhoff var eneste kvinde i top-4, der fik noteret en forbier i skydningen, men den norske kvinde var til gengæld så hurtig i sporet, at hun kunne sejre i World Cup på 7,5 km-sprinten i franske Le Grand Bornand. Justine Braisaz fra Frankrig var 6,2 sekunder efter.

Håndbold. Sportschefen i Dansk Håndbold Forbund, Morten Henriksen, kalder i en klumme på forbundets hjemmeside det en katastrofe, at kvindelandsholdet ved det netop overståede VM ikke formåede at spille sig til en plads i OL-kvalifikationen og en skuffelse, at holdet blev nr. 9. »For trænerteamet, mit og Dansk Håndbold Forbunds vedkommende er julen også tid til at træffe nogle alvorlige beslutninger om, hvad der skal ske med dansk kvindehåndbold i 2020«, skriver Morten Henriksen om den kommende periode, hvor landstræner Klavs Bruun Jørgensens fremtid skal afgøres.

»Jeg foregiver ikke, at det danske landsholds placering som nummer 9 ved dette års VM ikke er en stor skuffelse, som kræver enorm ransagelse«, hedder det endvidere. Sportschefen fremhæver, at »vi ikke formår at levere på vores kontraer – og generelt i et højre tempo angrebsmæssigt, set i forhold til nationer som for eksempel Spanien og Holland. At vi brænder alt for mange chancer. At vi var udfordrede på vores overtalsspil og i forsvaret syv mod seks. Noget af det, vi også skal spørge os selv om, inden vi træffer en beslutning om landsholdets og trænerteamets fremtid, er om niveauet overhovedet er til at stile efter topplaceringen til EM på hjemmebane i december?«.

Landstræner Klavs Bruun Jørgensen siger til B.T., at udmeldingen fra sportschefen er »en helt normal reaktion«.

Håndbold. Mens der er krisestemning omkring kvindelandsholdet, ser det noget bedre ud hos mændene. De regerende verdensmestre og OL-guldvindere vil i januar få massiv opbakning ved EM, hvor holdet skal spille i Malmö Arena. Hele 70 procent af billetterne til de indledende kampe og mellemrunden i Malmö Arena er solgt til danske tilskuere, oplyser arenaen til News Øresund. Malmö Arena har plads til 13.000 tilskuere.