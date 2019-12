Minister: Ny stor dopingfangst i Danmark er både en god og en dårlig nyhed

Automatisk oplæsning Beta

I Danmark er det populært at skyde genvej til store muskler – og det fodrer et netværk af storkriminelle dopingbagmænd.

Det er nogle af de konklusioner, som skatteminister Morten Bødskov (S) er kommet frem til ved at se på toldernes arbejde med at beslaglægge steroider og andre ulovlige præstationsfremmende midler. Det sker i stor stil. Senest har tolderne i en målrettet aktion nuppet dopingmidler til en værdi af flere hundrede tusinde kroner i form af piller, ampuller og uforarbejdede råstoffer.

»På den ene side er det rigtig godt, at den her aktion har fanget en hel del dopingstoffer, som dermed ikke havner i kroppen på unge danskere og risikerer at skade deres sundhed. Men på den anden side blotlægger den, at der er en kæmpe udfordring her«, siger Morten Bødskov:

»Der er ingen tvivl om, at vi skal sætte hårdere ind over for doping«.

Aktionen fandt sted to uger i november og var målrettet mod ulovlig smugling af illegale dopingstoffer. Derfor har tolderne kontrolleret tusinder af breve og pakker i danske postcentre samt hundreder af flypassagerer. Set i det store billede er fangsten ikke skelsættende, da der tidligere har været langt større beslaglæggelser i Danmark. Men aktionen bidrager til et »alarmerende« billede, siger Morten Bødskov. Kontrollerne har resulteret i 47 sager, som nu er overdraget til politikredse i hele landet, hvilket indikerer, hvor bredt et problem det er.

»For mig viser det, at doping utvivlsomt er et stort problem for Danmark, og der må stå organiserede kriminelle netværk bag de her forsøg på leverancer af stofferne. Desværre viser det også, at der i fitnessverdenen åbenbart er et marked, og det er i virkeligheden lige så bekymrende, for det er farligt. Doping er skadeligt og belaster vores sundhedssystem«, siger Morten Bødskov og konkluderer:

»Der er behov for øget fokus på det her område. Vi skal med oplysning forebygge, at så mange åbenbart har lyst til at tage de her dopingstoffer, for eksempel via vores idrætsliv. Og vi skal forebygge, at de havner i hænderne på danskere. Det skal blandt andet ske ved at styrke kontrolindsatsen, så tolderne kan stoppe midlerne, før de når frem«.

Tegn på danske dopingfabrikker

Problemet er meget større, end de enkelte aktioner i november antyder. Tal fra Toldstyrelsen viser, at der de seneste fem afsluttede år fra 2014 til 2018 er blevet fanget flere end 300.000 stykker forarbejdede dopingmidler samt godt 113 kilo råstoffer. Og det er vel at mærke bare det, der rent faktisk er blevet stoppet af tolderne. Det er umuligt at vide, hvor meget der slipper gennem deres net – hvor store mørketallene er.

Samlet set har de beslaglagte dopingmidler formentlig en gadeværdi på mere end 100 millioner kroner og rækker til mange tusinde misbrugere med ønsker om større muskler. Særligt de uforarbejdede stoffer kan få alarmklokkerne til at ringe. Når der er beslaglagt så meget råt steroidpulver og tidligere i øvrigt også tomme ampulglas, kan det ryde på, at der i Danmark foregår en eller anden form for organiseret produktion af den illegale doping. Der er tidligere blevet afsløret store undergrundslaboratier inden for de danske grænser.

»Vi skal sige klart fra over for dem, det for eksempel lykkes at smugle uforarbejdede dopingmidler ind i landet for så at forarbejde dem og sælge dem videre i Danmark. Der er behov for en bredere indsats«, siger Morten Bødskov.

Det mener Anti Doping Danmark (ADD) også. Organisationen har gentagne gange slået alarm over, at politiet ikke gør nok for at stoppe det forbudte muskelmad.