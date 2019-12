Wozniacki stiller op i double sammen med Serena Williams

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Direkte sport i tv TV 2 Sport 01.30 Basketball: Miami-Utah TV3 Sport 13.30/20.00 Dart: VM 02.10 Am. fodbold: Minnesota-Green Bay TV3 Max 20.45 Fodbold: Blackburn-Wigan 01.05 Ishockey: Boston-Washington Eurosport 1 18.05 Alpint: World Cup

Tennis. Caroline Woizniacki spiller karrierens næstsidste turnering i ABB Classic i Auckland i januar, og her stiller hun udover single også op i double sammen med ingen ringere end Serena Williams. »Vi har længe ville spille double sammen, men det har ikke lige passet, så jeg er virkelig glad for, at det endelig kommer til at ske. Særligt når det er en af mine favoritturneringer på touren. Det bliver sjovt«, siger Caroline Wozniacki til turneringens hjemmeside.

Ishockey. Oliver Bjorkstrand risikerer at gå glip af de næste fire-seks uger af NHL-sæsonen som følge af en skade, han pådrog sig lørdag, da hans hold, Columbus Blue Jackets, slog New Jersey Devils 5-1. Det oplyser Jarmo Kekäläinen, der er general manager for Columbus Blue Jackets, søndag ifølge Ritzau. Årsagen til Bjorkstrands pause er et trykket ribben.

Fodbold. For anden kamp i træk kunne Real Madrid ikke finde vej til netmaskerne, og derfor endte ligaopgøret mod Athletic Bilbao 0-0. Det var tredje kamp i træk, den spanske kongeklub spillede uafgjort. Dermed mistede Real et skridt i toppen af rækken og er nu to pint efter ærkerivalen FC Barcelona.

Basketball. Uden en skadet LeBron James var Los Angles Lakers særdeles medgørlige, og Denver Nuuggets vandt kampen i den nordamerikanske NBA-liga 128-104. Det var Lakers’ tredje nederlag på stribe. Dallas Mavericks var uden det skadede slovenske fænomen Luka Doncic på besøg hos de forsvarende mestre fra Toronto Raptors, og det gik ikke godt. Dallas førte ellers 85-55 i 3. periode, men kollapsede så fuldstændigt og tabte 110-107.

Fodbold. Efter otte kampe på stribe uden sejre kom Napoli på sejrskurs, da holdet på udebane slog Sassuolo 2-1. Det var Napolis første sejr siden 19. oktober.