Kulturminister Rasmus Prehn: »Jeg er kisteglad for at nå at få denne begivenhed med«

Til Årets Fund 2019 var flere prominente navne i dansk idræt til stede.

Rasmus Prehn talte til de 10 nominerede til Årets Fund som fungerende sports- og kulturminister et par dage endnu. Han var »kisteglad for at nå at få denne begivenhed med«, fordi de nominerede fremover vil være med til at opretholde den nationalfølelse, der opstår, når Danmark vinder en medalje ved et mesterskab. Han sendte stor ros til de nominerede, som skal være med til at øge antallet af personer, der dyrker idræt. 6 ud af 10 dyrker idræt, men efter kulturministerens mening skal flere dyrke idræt. Det kan de nominerede inspirere andre til, mener han.

Samtidig roste han de nominerede for at være i stand til at kunne tage en uddannelse ved siden af. »Den dedikation vil få dem langt«, sagde han i sin tale.

Alexander Aslak Nørgaard, der blev nummer tre i afstemningen om Årets Fund, skal som mange af de andre talenter snart på langfart. Sammen med resten af landsholdet i svømning venter fra 7. januar to ugers træningslejr i Miami.

For sejleren Natacha Saouma-Pedersen venter et af 2020’s højdepunkter allerede i februar, når der er VM i nacra 17 i Australien. »Jeg har lige et par eksamener i januar, så jeg kan først tage af sted midt i januar«, siger sejleren, der sammen med Mathias Bruun Borreskov blev nummer 8 i afstemningen om Årets Fund.

Lone Hansen, der er direktør i Team Danmark, hoppede op på talerstolen umiddelbart efter Rasmus Prehn. Her fortalte hun, at Danmarks ældste idrætspris er »noget særligt«. Til de nominerede sagde hun, at hver især er et billede på, at det er muligt at blive verdens bedste, selv om man kommer fra et af verdens mindste lande.

Niels Nygaard, der er formand i Danmarks Idrætsforbund, takkede de nominerede for den indsats, de gør sig. Han fortalt de unge nominerede, at han var helt sikker på at se et par stykker af dem til OL i Paris i 2024.

Frederik Vesti. Med sin sejr i det regionale formel 3-mesterskab var der ikke alene en pokal til Frederik Vesti. Førstepladsen gav også 25 point til hans superlicens, så han nu har i alt 32. Dermed må den 17-årlige Vesti teste en formel 1-racer, men skal han køre et grandprix, kræver det yderligere 8 point på kontoen.

Sofia Nørager Bisgaard fik 10. pladsen ved Årets Fund. Hun står snart overfor valget mellem at skulle fokusere på enten beachvolley eller indendørsvolleyball. Sådan lyder det fra trænerne til den ambitiøse 17-årige diagonalspiller, der lige nu spiller indenfor begge discipliner. »Det er et virkelig svært valg, for jeg elsker begge dele. Jeg tror, at jeg har bedre muligheder med beachvolleyen i forhold til, at man kun er to på et hold, og jeg har en rigtig god makker nu, som jeg kan komme langt med, og at mulighederne er bedre internationalt«.

