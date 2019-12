Derby-manager vil bruge Rooney fra start i det nye år

Automatisk oplæsning Beta

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 21.00 Basketball: Indiana-Philadelphia TV3 Sport 19.05 Ishockey: Washington-NY Islanders Eurosport 1 12.20 Langrend: World Cup 14.00 Skihop: World Cup

Fodbold. Derby fra den næstbedste engelske række har fået lidt af et trækplaster ind i form af angriberen Wayne Rooney. I august blev det offentliggjort, at Rooney ville skifte til Championship-klubben, men først fra januar er han spilleberettiget. Den tidligere landsholdsangriber er klar til at blive brugt fra start, mener Derby-manager Phillip Cocu. »Hvis en spiller med de kvaliteter, den karriere og erfaring, som Rooney har, er til rådighed, skal man være glad for, at han er her. Han er i form, og han kan starte, men han har brug for et par kampe. Forventningerne vil være høje, når han begynder at spille, men vi skal give ham et par kampe til at bygge spilletid op og komme ind på holdet«, siger Cocu ifølge nyhedsbureauet AFP.

Fodbold. Rangers anklager fans af ærkerivalen Celtic for racisme. Ifølge Rangers blev angriberen Alfredo Morelos udsat for racistisk adfærd i søndagens kamp, hvor han blev udvist i tillægstiden for sit andet gule kort inden for få minutter. Det sidste af kortene fik han, fordi dommeren vurderede, at han spillede skuespil i feltet for at få et straffespark. På vej fra banen svingede colombianeren en hånd på tværs af halsen i en bevægelse, der kan opfattes som truende. »Vi mener, at Alfredo blev udsat for racisme, og vi forventer, at alle midler bliver taget i brug for at identificere vedkommende og håndtere det«, siger en talsmand fra Rangers ifølge Sky Sports.

Ishockey. Rødovre Mighty Bulls har uddelt karantæner til 25 af holdets egne fans, skriver Rødovre Lokal Nyt. Desuden har Danmarks Ishockey Union straffet Rødovre med en bøde på 50.000 kroner og to kampe uden tilskuere i ’sumpen’, der er et område for de mest inkarnerede fans på Rødovres hjemmebane, i de to næste kampe. Det bekræfter ishockeyunionen over for Ritzau. Det hele sker som konsekvens af, at tilskueruroligheder afbrød kampen mellem Rødovre og Rungsted Seier Capital fredag aften i Rødovre Centrum Arena. Det fik sikkerhedspersonalet i Rødovre Centrum Arena til at føre flere personer ud af arenaen, hvor der opstod uroligheder, og en person blev anholdt.

Ifølge Rødovre-direktør Bjørn Sørensen har klubben udpeget 25 personer, som får karantæne fra holdets kampe. »Vi har fået nogle gode videobilleder og kan tydeligt udpege 25 personer, og de har intet med Brøndby IF at gøre, som rygterne ellers lyder på. Det er vores egne, og alle 25 får karantæne. Jeg vil ikke se dem i vores eller andre ishockeyhaller«, siger Bjørn Sørensen i følge Ritzau.

Clara Tauson har leveret en stribe store resultater i løbet af sæson 2019. Her et billede fra sejren ved juniorernes Astralian Open i Melbourne. Foto: Mark Baker/Ritzau Scanpix

Tennis. Clara Tauson, der netop er fyldt 17 år, er del af en gruppe succesrige ’højdespringere’ på kvindernes WTA-rangliste. Danskeren, der har leveret en meget lovende overgang fra junior- til seniortennis, har skiftet sin status fra ranglistens nr. 863 ved udgangen af 2018 til nr. 272 ved udgangen af 2019. USA’s 15-årige Cori Gauff er i samme periode hoppet fra nr. 686 til nr. 68, og Canadas 19-årige Bianca Andreescu fra nr. 178 til nr. 5. På mændenes ATP-rangliste er en af de unge løver, 18-årige Jannik Sinner fra Italien, steget fra nr. 551 til nr. 78, mens f.eks. veteranen Jo-Wilfried Tsonga har leveret et flot comeback fra nr. 238 til nr. 29.