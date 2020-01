Hattrick og rekord af Ronaldo, doublesejr til Wozniacki og FCK-talent bliver dansker

Automatisk oplæsning Beta

Fodbold. Med 35 minutters spilletid fik Zlatan Ibrahimovic comeback for AC Milan, der skuffende spillede 0-0 mod Sampdoria. Den 38-årige svensker havde en enkelt hovedstødschance fra en spids vinkel, men Milan har scorede ikke for tredje kamp i træk og har fortsat kun vundet 6 af sæsonens 18 kampe i Serie A. Cristiano Ronaldo scorede derimod tre gange og lagde op til Gonzalo Higuains 3-0-mål, da Juventus vandt 4-0 over Cagliari. Dermed sætter den 34-årige portugiser endnu en rekord, idet han er den første, der i 18 år i træk har scoret mindst et mål i en af de fem største europæiske ligaer. Atalanta var uden Simon Kjær i truppen, da det for anden kamp i træk blev til en 5-0-sejre, denne gang over Parma.

Fodbold. Mathias Hebo Rasmussen vender tilbage til Vejle efter et halvt års udlejning til Silkeborg i Superligaen. Til gengæld bliver Peter Friis Jensen i Vendsyssel, der har forlænget kontrakten med den 31-årige målmand.

Mohamed Daramy var kun 16 år og 329 dage gammel, da han debuterede for FCK i Superligaen 2. december 2018 mod Horsens. Foto: Jens Dresling

Fodbold. FC Københavns angrebstalent Mohamed Daramy er blevet dansk statsborger. Det oplyser Dansk Boldspil-Union (DBU) i et opslag på Twitter. Fodboldforbundet var til stede ved en grundlovsceremoni på Hvidovre Rådhus, hvor den lovende offensivspiller fik overrakt en landsholdstrøje af DBU’s talentudviklingschef, Flemming Berg. Daramy, der er født i Danmark, men hvis forældre stammer fra Sierra Leone, fylder 18 år tirsdag 7. januar. Trods sin unge alder har Daramy allerede spillet 32 kampe for FCK.

Fodbold. Jesper Lange, der har spillet 213 kampe i Superligaen, stopper karrieren. I et opslag på Facebook skriver den 33-årige angriber, at kroppen ikke kan mere efter blandt andet tre operationer og flere genoptræningsforløb som følge af et overrevet korsbånd i knæet.

Fodbold. Nye meldinger om racistiske tilråb i den italienske Serie A. Det var på ny Brescia-spilleren Mario Balotelli, der blev udsat for racisme, da hans klub søndag tabte 1-2 hjemme til Lazio, som er kendt for at have yderligtgående fans. Ifølge Ritzau forsøgte Lazio-træner Simone Inzaghi at få de medrejste fans til at stoppe, ligesom der over stadionets højttalersystem blev mindet om, at Lazio ville blive straffet, hvis tilhængerne fortsatte. I et statement på klubbens hjememside fordømmes de racistiske fans, »der forårsager alvorlig skade på klubbens image og holdet«. Balotelli siger »skam jer« på Instagram.





Mario Balotelli scorede til 1-0 for Brescia og blev derefetr svinet til fra lægterne. Foto: Daniele Mascolo/Ritzau Scanpix

Fodbold. Den tidligere tyske landsholdsmålmand Hans Tilkowski er død, 84 år. Den tidligere Borussia Dortmund-spiller stod blandt andet på mål, da Vesttyskland tabte VM-finalen i 1966 til England.

Fodbold. Årets første spillerunde i den italienske Serie A afsluttes som regel på helligtrekongersdag og i dagens første opgør fik Bologna med Andreas Skov Olsen på banen i det sidste kvarter hevet et point i land, da Riccardo Orsolini udlignede til 1-1 i hjemmekampen mod Fiorentina.

Fodbold. OB har været på rov i Sønderjyske og skrevet kontrakt med den 29-årige hollandske angriber Mart Lieder fra sommeren 2020. Kontrakten er toårig.

Tennis. Caroline Wozniacki og Serena Williams er i deres første doubleturnering sammen klar til 2. runde. I WTA-turneringen ASB Classic i newzealandske Auckland vandt de deres første kamp over den japanske duo Nao Hibino og Makoto Ninomiya med cifrene 6-2, 6-4. Wozniacki deltager også i single, hvor hun skal i aktion tirsdag mod den lokale Paige Mary Hourigan.