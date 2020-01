Chelsea måtte af med en kvart millard, da træneren blev fyret

Automatisk oplæsning Beta

Fodbold. Afskeden med Antonio Conte og resten af trænerstaben i sommeren 2018 blev en bekostelig affære for Chelsea. Ifølge The Guardian viser klubbens regnskab, at det kostede 26,6 millioner pund (ca. 233 mio. kr.) i kompensationer og advokatregninger. Antonio Conte gjorde i 2017 Chelsea til engelsk mester, men en 5.-plads og manglende kvalifikation til Champions League året efter resulterede i en fyreseddel. I alt har Chelsea betalt 90 millioner pund (ca. 790 mio. kr.) i kompensationer efter trænerfyringer, siden russeren Roman Abramovich overtog klubben i 2004.

Håndbold. Bjerringbro-Silkeborg (BSH) har fundet afløseren for Michael V. Knudsen, der stopper sin håndboldkarriere til sommer. Det bliver den 29-årige stregspiller Alexander Lynggaard, som efter denne sæson skifter til den jyske klub fra franske Saint-Raphaël. Alexander Lynggaard har skrevet kontrakt med BSH frem til sommeren 2024. »Jeg ser frem til at spille med i toppen af ligaen og være med helt fremme i alle turneringer både nationalt og internationalt. Jeg har også et stort ønske om at blive dansk mester, og jeg tror på, at Bjerringbro-Silkeborg igen kan komme øverst på skamlen«, siger stregspilleren til klubbens hjemmeside. Tidligere har han været med på det danske landshold, men er ikke en del af det hold, der skal spille EM.

Håndbold. Kim Rasmussen er fyret som landstræner for Ungarns kvindelige landshold, der røg ud af VM-slutrunden i december efter gruppespillet og sluttede som nummer 14. Den 47-årige dansker havde bestredet jobbet siden 2016, da han havde vundet Champions League med CSM Bucuresti.

Fodbold. Paul Pogba er blevet opereret for den ankelskade, der har holdt ham ude af Manchester Uniteds seneste fire kampe. »Alt gik godt. Vi må bevare den positive energi«, siger franskmanden på Instagram. Ifølge AFP vil operationen holde Paul Pogba ude i yderligere fire uger. Også Tottenhamspilleren Moussa Sissoko er blevet opereret, og hans ledbåndsskade koster en pause på tre måneder.

Ishockey. I forsøget på at slippe væk fra sidstepladsen har Odense Bulldogs hentet to amerikanske spillere, wingen Jack Walker og centerspilleren Sam Povorozniouk.

Fodbold. Transfervinduet blafrer med masser af små og store klubskifter:

Efter ansættelsen af tyskeren Maximilian Dentz som cheftræner har Næstved hentet to tyske spillere til 1. divisionsholdet: Først stopperen Hendrik Starostzik og siden venstrebacken Marcus Mlynikowski, der senest har spillet i regionalligaklubben Berliner AK 07.

Efter at have været udlejet et halvt år til Burnley er midtbanespilleren Danny Drinkwater atter blevet udlejet af Chelsea. Denne gang til Aston Villa i resten af sæsonen.

Hoffenheim har skrevet en 4-årig kontrakt med den israelske angriber Manus Dabbur, der det seneste halve år har spillet i Sevilla.

Lyngby har skrevet kontrakt med den 19-årige angriber Magnus Warming, som skifter fra Brøndby, hvorfra han senest var udlejet til Nykøbing FC.

36-årige Dennis Flinta er netop stoppet i Silkeborg IF, men spiller videre for danmarksserieklubben Silkeborg KFUM, hvor den tidligere superligatræner Ove Christensen er sportschef.

Fodbold. Danmarks kvindelige landshold skal i sin første kamp i 2020 møde Norge. Det oplyser Dansk Boldspil-Union (DBU) på Twitter. Det sker 4. marts ved turneringen Algarve Cup, der spilles i Portugal. Mødet mellem Danmark og Norge er en kvartfinale, men uanset resultatet er begge hold garanteret tre kampe i turneringen. Vinderen af kampen skal møde vinderen af opgøret mellem Tyskland og Sverige i semifinalen. De to tabere skal mødes i en placeringskamp. I den tredje kamp skal Danmark enten i en finale eller placeringskamp møde Portugal, New Zealand, Belgien eller Italien. For Danmark kommer Algarve Cup til at fungere som testkampe inden de næste kampe i EM-kvalifikationen. I gruppen, hvor Danmark har vundet sine første fem kampe, venter Bosnien-Hercegovina og Malta henholdsvis 9. og 14. april.

I karrierens næstsidste turnering fik Caroline Wozniacki tirsdag morgen en god start, da hun sikkert vandt sin kamp i Auckland.

I karrierens næstsidste turnering fik Caroline Wozniacki tirsdag morgen en god start, da hun sikkert vandt sin kamp i Auckland. Foto: Michael Bradley/Ritzau Scanpix

Tennis. Den næstsidste turnering i karrieren begyndte godt for Caroline Wozniacki, der – som ventet – vandt 6-1, 6-0 over 22-årige Paige Mary Hourigan (ranglistens n4. 447) fra New Zealand. Dermed er danskeren videre til 2. runde i WTA-turneringen i Auckland, hvor hun skal møde Laura Davis fra USA. » Det var min første singlekamp i sæsonen, så jeg ville gerne prøve det hele derude, og jeg synes, at jeg spillede godt«, siger Wozniacki i et sejrsinterview på banen. Wozniacki gik mandag videre i doubleturneringen sammen med Serena Williams, og det gav hende mere ro i tirsdagens singlekamp. »Jeg fik nogle af de første nerver ud i går (mandag, red.), så jeg kunne spille endnu mere frit«, siger Wozniacki. Onsdag spiller Wozniacki double med Serena Williams, og modstanderne er USA’s Caroline Dolehide og svenske Johanna Larsson.

E-sport. Det danske Counter-Strike-hold North holder på en af de store profiler. Tirsdag oplyser North i en pressemeddelelse, at 21-årige Markus ’Kjaerbye’ Kjærbye har sat sin signatur på en kontraktforlængelse. Det oplyses dog ikke, hvor lang kontrakten er. Den unge e-sportsstjerne skiftede til manges overraskelse fra det danske storhold Astralis til North i februar 2018, hvor North-holdet, som er ejet af Parken Sport & Entertainment og Nordisk Film, var en ret ny satsning.

Fodbold. Offensivspilleren Rezan Corlu har været en fremtrædende skikkelse på Lyngbys superligahold i denne sæson, og det har man også bemærket i Brøndby, som ejer Corlu. Således har Brøndby forlænget kontrakten med den udlejede Corlu, så kontrakten gælder frem til sommeren 2023 i stedet for 2022. Det oplyser Brøndby på sin hjemmeside. Brøndby hentede Corlu i Roma sidste år og udlejede ham til Lyngby for den igangværende sæson. Hovedpersonen, der har fået sin fodboldopdragelse i Brøndby, mere end antyder, at han efter lejemålet skal tilbage til Brøndby. »Jeg har udviklet mig meget de sidste par år. Først i Roma og så i Lyngby, hvor jeg i efteråret fik vist, at jeg kan gøre en forskel i Superligaen. Den udvikling ser jeg frem til at fortsætte, og når jeg vender tilbage til Brøndby, er jeg parat til at præstere foran Sydsiden«, siger Corlu med henvisning til tribunen bag det ene mål på Brøndby Stadion.

Efter en god indsats i kvalifikationen er Hans-Kristian Vittinghus med i hovedturneringen ved Malaysia Masters.

Efter en god indsats i kvalifikationen er Hans-Kristian Vittinghus med i hovedturneringen ved Malaysia Masters. Foto: Jens Dresling

Badminton. Fire danske doubler var i aktion i Malaysia Masters tirsdag, og alle røg ud af turneringen. Mathias Boe og Mads Conrad-Petersen tabte 17-21, 14-21 til de femteseedede indonesere, Fajar Alfian og Muhammad Rian Ardianto. Dernæst var Maiken Fruergaard og Sara Thygesen på banen, men også her endte det med dansk nederlag i to sæt. Duoen tabte 19-21, 10-21 til de femteseedede sydkoreanere, So Hee Lee og Wooi Yik Shin, efter 40 minutter spil. Og heller ikke Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen nåede videre fra første runde, men her var der mere spænding om resultatet. Det endte med et dansk nederlag i tre sæt på 20-22, 21-10, 10-21 til kineserne Xiang Kai Huang og Cheng Liu. Alexandra Bøje og Mette Poulsen tabte 21-15, 14-21, 19-21 til Hu Ling Fang og Hsu Ya Ching fra Taiwan. I mændenes singlerække vandt Hans-Kristian Vittinghus to kvalifikationskampe tirsdag og træder onsdag ind i hovedturneringen, hvor også Anders Antonsen, Viktor Axelsen, Rasmus Gemke og Jan Ø. Jørgensen deltager.

Motorsport. Hollandske Max Verstappen, der i sæson 2019 leverede en række fremragende præstationer i formel 1, forlænger sin aftale med Red Bull frem til 2023. Det oplyser formel 1-holdet på sin hjemmeside.