Iranske atleter bryder boykot mod Israel og søger mod vest

To iranske atleter har inden for det seneste halve år fået asyl i Europa efter at have modsat sig boykotten af Israel i sportsbegivenheder. Også Irans eneste kvindelige OL-medaljevinder har forladt landet på grund af »uretfærdighed«. Lektor peger på, at folkelige protester mod styret smitter af på atleter.